Сорокалетняя жительница Саратова стала жертвой мошенников

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Заявительница связалась с потенциальным продавцом, и, договорившись о сделке, перевела на указанный счет 50 000 рублей. После чего неизвестная перестала выходить на связь. По данному факту следственным отделом ОП 3 в составе УМВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления в территориальный отдел полиции была доставлена жительница города Саратова 1988 года рождения. Ранее судимая женщина дала признательные показания, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято.УМВД России по городу Саратову призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников! О фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (по мобильному телефону – 102).