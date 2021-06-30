30 июня 2021 СРЕДА
Новости
11:27 | 30 июня
Статус GLP-лаборатории научно-исследовательского центра ГЕРОФАРМ подтверждает высокий уровень качества продукции компании
10:48 | 30 июня
Роман Грибов рассказал о ситуации в детских оздоровительных лагерях
09:54 | 30 июня
Александр Абросимов: «Родителям детей, которые отправлены на изоляцию, предложено два варианта компенсаций»
09:00 | 30 июня
Мошенничество под видом компенсации: пенсионерка из Энгельса стала жертвой мошенников
17:00 | 29 июня
Энгельс "прочитает" "Страницы "Тихого Дона"
16:19 | 29 июня
С начала года для смены имени или фамилии в органы ЗАГС обратились свыше пятисот саратовцев
15:38 | 29 июня
Депутаты Усть-Курдюмского МО проголосовали за присоединение муниципалитета к Саратову
14:52 | 29 июня
Александр Романов: «Принимая решение о вакцинации, нужно думать не только о себе, но и о тех, кто рядом»
14:15 | 29 июня
Вячеслав Моше Кантор поздравил израильский народ с формированием нового правительства
13:47 | 29 июня
С июля изменится расписание автобуса №632-1 «Саратов-Петровск»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Сорокалетняя жительница Саратова стала жертвой мошенников

Новости
Сорокалетняя жительница Саратова стала жертвой мошенников

В Кировский отдел полиции с заявлением о факте мошенничества обратилась 40-летняя гражданка. Женщина рассказала, что нашла объявление в социальной сети о продаже водительских прав.

Заявительница связалась с потенциальным продавцом, и, договорившись о сделке, перевела на указанный счет 50 000 рублей. После чего неизвестная перестала выходить на связь. По данному факту следственным отделом ОП 3 в составе УМВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления в территориальный отдел полиции была доставлена жительница города Саратова 1988 года рождения. Ранее судимая женщина дала признательные показания, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято.

УМВД России по городу Саратову призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников! О фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (по мобильному телефону – 102).