Саратовские пловцы завоевали "серебро" первенства России по подводному спорту
В Балакове проходит первенство России по подводному спорту (марафонские заплывы в ластах).
На акватории реки Балаковка выступают 60 спортсменов из 8 регионов России: Томская область, Тульская область, Свердловская область, Самарская область, Ярославская область, Новосибирская область, Краснодарский край и Саратовская область.
Спортсмены областной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта в эстафете 4x1000 метров плавание в классических ластах заняли второе место.
Тренируются спортсмены под руководством Тамары Голохвастовой.