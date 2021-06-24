Саратовские пловцы завоевали "серебро" первенства России по подводному спорту

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На акватории реки Балаковка выступают 60 спортсменов из 8 регионов России: Томская область, Тульская область, Свердловская область, Самарская область, Ярославская область, Новосибирская область, Краснодарский край и Саратовская область.Спортсмены областной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта в эстафете 4x1000 метров плавание в классических ластах заняли второе место.Тренируются спортсмены под руководством Тамары Голохвастовой.