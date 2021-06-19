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«Чистая нота» приглашает саратовцев провести уборку на «Кумысной поляне»

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Музыкальный фестиваль «Чистая нота» приглашает активных саратовцев к участию в экологической акции – провести уборку парка «Кумысная поляна» в Саратове.

Этот ежегодный фестиваль проходит при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, комитета по туризму региона, Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и региональной общественной организации «Экологическая застава».

«Студенческий клуб «Люмузин-СГУ» и Саратовское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» приглашают на «Субботник от Чистой ноты». Фестиваль проводится с 2009 года и уже стал популярным в Саратове и за его пределами. Традиционно он начинается с субботника и завершается большой музыкально-развлекательной программой. В связи с ограничениями из-за пандемии, в этом году состоится только первая часть фестиваля – субботник. Приглашаются все желающие принять участие в облагораживании и очистке родников, прудов и леса!», - призвал организатор мероприятия, кандидат биологических наук Василий Пархоменко.

19 июня в парке «Кумысная поляна» пройдут сразу две экологические акции – у родника «Андреевский» на Андреевских прудах (район Малой Поливановки) и у родника «Серебряный» (4-я Дачная) в Ленинском ра йоне Саратова.

Начало субботников – в 10.00. Телефон для справок: 8-917-306-13-19.