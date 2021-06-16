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Госавтоинспекция города Саратова подвела итоги оперативно - профилактического мероприятия «Безопасные выходные»

Новости


С 11 по 13 июня 2021 года в целях профилактики дорожно – транспортных происшествий, а также обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Саратова Госавтоинспекция проводила оперативно - профилактическое мероприятие «Безопасные выходные».

За время проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД выявлено: 351 нарушение по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, 63 нарушения по ст. 12.6 КоАП РФ, 18 нарушений по ст. 12.8 КоАП РФ, 7 нарушений по ст. 12.26 КоАП РФ, 1 водитель на момент задержания оказался уже лишен права управления транспортным средством. В отношении водителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения, будет возбуждено уголовное дело.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения! Штраф не соизмерим с ценой жизни и здоровья!
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