В Саратовской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание, юный пешеход!»

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Анализ аварийности свидетельствует, что 51 ДТП произошло с участием детей-пассажиров, в которых 57 несовершеннолетних травмированы.Особую обеспокоенность вызывает рост количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на юных пешеходов. Из 47 наездов на детей, которые осуществляли переход проезжей части, 28 ДТП произошли на пешеходных переходах. Рост аварийности на пешеходных переходах составил (+55,6% к АППГ). Однако стоит отметить, что большинство юных участников дорожного движения пренебрегает использованием световозвращающих элементов. Так, в темное время суток зарегистрировано 12 наездов на юных пешеходов, в которых только 4 ребенка использовали световозвращающие элементы. Из 49 пострадавших детей-пешеходов, 6 находились в сопровождении взрослых.В дни летнего оздоровительного сезона саратовские полицейские неоднократно будут напоминать водителям и пешеходам о правилах дорожной безопасности. В целях повышения уровня защищенности категории юных участников дорожного движения, а также формирования безопасного поведения и культуры на дорогах, как среди пешеходов, так и среди водителей в период с 15 июня по 19 июня 2021 года на территории Саратовской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание, юный пешеход!». Сотрудники Госавтоинспекции активно на территории летних пришкольных площадках, а также на детских уличных игровых площадках, в парковых зонах отдыха и торговых центрах в период летних школьных каникул проводят уроки дорожной грамотности, привлекая инновационный мобильный комплекс «Лаборатория безопасности».Саратовская Госавтоинспекция напоминает всем пешим участникам дорожного движения, что при переходе проезжей части, пешеход обязан лично убедиться в своей безопасности, удостовериться, что водитель его видит и пропускает, и только после этого, продолжить движение. Во время перехода проезжей части пешеход категорически должен исключить переговоры по мобильному телефону, сосредоточив свое внимание только на соблюдение мер безопасности.Водителям рекомендуется обязательно снижать скорость перед пешеходным переходом или в зоне его видимости, проявлять культуру и взаимное уважение ко всем участникам дорожного движения!Саратовская Госавтоинспекция убедительно призывает родителей контролировать пребывание своих детей на улице, неоднократно напоминать о соблюдении правил безопасности и быть примером для своего ребенка. Пройдитесь по наиболее частым маршрутам совместно со своим ребенком, расскажите и на практике продемонстрируйте, как он должен безопасно переходить проезжую часть, в каких местах могут быть так называемые «дорожные ловушки» и как их избежать, чтобы не случилось трагедии на дороге. Будьте бдительны и внимательны к своим детям!