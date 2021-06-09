Свыше сорока тысяч детей Саратовской области отдохнут этим летом в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием

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«В регионе действует несколько механизмов обеспечения доступности детского отдыха. Путевки приобретаются в рамках государственного и муниципального задания, выделяются по линии учреждений соцподдержки населения для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году почти 1,5 тыс. путевок приобретены работодателями для работников предприятий и организаций различных форм собственности. Во всех этих случаях путевки являются для родителей бесплатными», – рассказали в региональном министерстве труда и социальной защиты.По инициативе Президента России Владимира Путина, в 2021 году введены дополнительные меры поддержки родителей, самостоятельно купивших путевку в летний оздоровительный лагерь. По программе кешбэка можно вернуть 50% стоимости путевки (но не более 20 тысяч руб.), купленных после 25 мая этого года при помощи программы лояльности национальной платежной системы «Мир». На платформе мирпутешествий.рф зарегистрированы те детские оздоровительные учреждения Саратовской области, в которых имеются свободные для реализации путевки.Также в настоящее время на федеральном уровне разрабатывается механизм возврата части стоимости путевки через портал «Госуслуги» тем родителям, которые купили их до 25 мая этого года. По этой программе можно будет вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч руб.