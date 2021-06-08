Балаковские синхронистки приняли участие в турнире «Принцесса Волги»
В Самаре состоялся XX Международный турнир по синхронному плаванию «Принцесса Волги» среди мальчиков и девочек до 13 лет и юношей и девушек 13-15 лет. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из регионов России.
Саратовскую область представили 11 спортсменок, воспитанницы МАУ "Спортивная школа по водным видам спорта". По итогам выступлений синхронистки заняли 5 место в комбинированной группе 13-15 лет и 6 место в группе 13-15 лет.