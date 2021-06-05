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Сельскую Россию помогает открывать людям экспедиция «Истоки Руси»

Новости
Сельскую Россию помогает открывать людям экспедиция «Истоки Руси»

Уникальная экспедиция «Истоки Руси» открыла много неизведанных мест, красивых деревень и туристических маршрутов для сельского туризма.

Ассоциация самых красивых деревень и городков России (АСКДР) совместно с Ростуризмом организовала при поддержке Россельхозбанка и платежного сервиса Wallet One экспедицию по нескольким регионам России с целью продвижения нового формата сельской жизни и развития в стране эко и агротуризма.

Участники путешествия проехали по европейской части страны, побывав в самых интересных уголках Тверской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской, Ярославской областей и Республики Карелия. Экспедиция позволяет выстроить маршруты между самыми привлекательными для туризма городками и деревнями, отметил Александр Мерзлов, президент Ассоциации самых красивых деревень и городков России, отвечая на запрос российского общества, проявляющего интерес к своим сельским корням.

Экспедиция проводит предварительную сертификацию-экспертизу населенных пунктов, дающую право на вступление в Ассоциацию. При этом учитывается множество критериев – тип застройки, развитие инфраструктуры, красота пейзажа, наличие объектов, портящих общий вид, гостевых домов, общественных туалетов, объектов культурного наследия, уровня местной кухни.