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Комплексная дезинфекция проведена на 15 железнодорожных вокзалах ПривЖД

Новости


В связи с началом массовых летних пассажирских перевозок комплексная дезинфекция проведена на железнодорожных вокзалах в Саратове, Астрахани, Волгограде, Аткарске, Балакове, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельникове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке.

Мероприятия реализовывались с целью минимизации риска заражения граждан инфекционными заболеваниями на объектах пассажирской инфраструктуры. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для обработки вокзальных комплексов использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Особое внимание при проведении дезинфекции уделялось поверхностям, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры. В их числе – поручни, двери, сидения, информационные стойки и табло, досмотровое оборудование.
Помимо комплексной дезинфекции во всех вокзальных помещениях проводится тщательная ежедневная уборка с применением моющих средств.

Также на всех вокзалах Приволжской магистрали установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук, постоянно ведется информирование граждан о необходимости соблюдать личную гигиену и социальную дистанцию в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний на вокзалах организована реализация средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, дезинфицирующих средств).
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