В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой состоялся первый концерт Проекта «Песня – душа народа»

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На 13 площадках Саратовской области – в Саратове, Пугачеве, Перелюбе, Ивантеевке, Балакове, Шиханах, Вольске, Балашове, Романовке, Калининске, Красноармейске, Степном и Энгельсе выступят около 30 творческих коллективов общим количеством почти 400 человек.Проект посвящен памяти великой русской певицы Лидии Андреевны Руслановой – уроженки Саратовской области, знаковой личности для нашей страны. В Саратовском крае множество коллективов и солистов, творчество которых тесно связано с русской народной песней, с наследием знаменитой землячки. И эта связь времен и поколений будет отражена в Проекте.Первый концерт состоится 3 июня в 18.00 в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой. В концертной программе примут участие Лауреат международных конкурсов Галина Марфина (Москва), народный артист России Василий Овсянников (Москва) и прославленный коллектив Саратовской области ансамбль народной музыки «Колядки». Для зрителей прозвучат русские народные песни из репертуара Лидии Андреевны Руслановой, песни военных лет, а также любимые песни советской эстрады, стилизованные народные песни сегодняшних дней.