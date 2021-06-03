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В аэропорту «Гагарин» открыт пункт тестирования на COVID-19

Новости


В международном аэропорту «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») начал работу пункт тестирования на новую коронавирусную инфекцию.

Он находится на первом этаже аэровокзала, работает круглосуточно, без выходных. Услуги оказывает ГУЗ "Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн». Исследование проводится двумя методами: ПЦР на выявление SARS-CoV-2 и экспресс-тест на SARS-CoV-2 (методом иммунохроматографического анализа).

Забор биоматериалов производится в специально оборудованном процедурном кабинете с соблюдением всех рекомендуемых мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Воспользоваться услугой может любой желающий, при себе необходимо иметь паспорт.

Итоги тестирования по выбору клиента сообщаются по СМС, по номеру телефона или по адресу электронной почты. Результат тестирования выдается на бланке организации на русском или английском языках (по желанию).

Вопросы о тестировании можно задать по номеру телефона +79918390173 или на стойке информации в аэровокзале.
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