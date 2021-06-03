ГКОБ №1 города Москвы организовала конференцию «Врач и пациент. Новый формат диалога»

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Новый формат диалога», посвященная коммуникации в сфере онкологии. Организатором события выступила ГКОБ №1 города Москвы. Была подтверждена известная с древнейших времен формула, что залогом успешного излечения является плотное взаимодействие врача и пациента.Еще одним организатором конференции стало общественное пациентское движение «Рак излечим». Пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями, присутствовали на мероприятии, как и те, кто сумел победить страшный недуг. В числе участников события были не только пациенты ГКОБ №1, но и походившие лечение в других медицинских учреждениях Москвы.В рамках конференции были обсуждены ключевые вопросы, касающиеся во многом сферы онкологии. Среди них тема конструктивности диалога и построения коммуникации между врачом и пациентом, вопросы хирургического лечения рака молочной железы, онкопластическая и реконструктивная хирургия, целый ряд вопросов, посвященный лекарственной терапии опухолей, недостаткам и преимуществам таргетной терапии, иммунотерапии и химиотерапии, а также тема о месте в современной онкологии лучевой терапии.Ольга Черняк (Бадсон), руководитель пациентского движения «Рак излечим» считает проведение подобных конференций очень важным мероприятием, поскольку хорошо знает, как сильно недостаток информации, полученной из авторитетных источников, влияет на человека с онкологическим заболеванием. Серьезное значение имеет также возможность коммуникации с другими врачами и пациентами. Именно поэтому главными факторами создания движения «Рак излечим» в социальной сети Facebook стала необходимость получения рекомендаций и поддержки на пути к победе над патологией.По словам Всеволода Галкина, главного врача ГКОБ №1 коммуникация врач-пациент всегда будет неизменной и важной составляющей лечебного процесса, а более эффективной ее сделают технологии.Многие врачи после завершения конференции отметили, что подобный форум был даже более важен специалистам, чем пациентам – настолько интересные и неожиданные вопросы были подняты участниками события.