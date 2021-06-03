3 июня 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:11 | 02 июня
Общественные объединения России и Казахстана обсудили вопросы общественного контроля на выборах
18:00 | 02 июня
ГКОБ №1 города Москвы организовала конференцию «Врач и пациент. Новый формат диалога»
17:00 | 02 июня
Проект саратовской школы-интерната вошел в ТОП-100 лучших региональных проектов Всероссийского конкурса «Вектор детства»
16:15 | 02 июня
ПФР: На пенсию можно выйти досрочно за большой стаж
15:36 | 02 июня
В аэропорту «Гагарин» открыт пункт тестирования на COVID-19
14:48 | 02 июня
Открыта продажа билетов на новое представление в Саратовском цирке
13:52 | 02 июня
Больше ста наименований хлебобулочных изделий вынесено на конкурсе "Армейский запас-2021"
13:00 | 02 июня
Порядка двухсот ребят стали участниками творческой школы «Волжская радуга»
12:08 | 02 июня
Областной онлайн-конкурс «Авансцена» подошел к концу
10:55 | 02 июня
250 «серебряных» волонтеров из 39 районов области встретились в онлайн-формате
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

ГКОБ №1 города Москвы организовала конференцию «Врач и пациент. Новый формат диалога»

Новости


В столице прошла конференция «Врач и пациент.

Новый формат диалога», посвященная коммуникации в сфере онкологии. Организатором события выступила ГКОБ №1 города Москвы. Была подтверждена известная с древнейших времен формула, что залогом успешного излечения является плотное взаимодействие врача и пациента.
Еще одним организатором конференции стало общественное пациентское движение «Рак излечим». Пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями, присутствовали на мероприятии, как и те, кто сумел победить страшный недуг. В числе участников события были не только пациенты ГКОБ №1, но и походившие лечение в других медицинских учреждениях Москвы.

В рамках конференции были обсуждены ключевые вопросы, касающиеся во многом сферы онкологии. Среди них тема конструктивности диалога и построения коммуникации между врачом и пациентом, вопросы хирургического лечения рака молочной железы, онкопластическая и реконструктивная хирургия, целый ряд вопросов, посвященный лекарственной терапии опухолей, недостаткам и преимуществам таргетной терапии, иммунотерапии и химиотерапии, а также тема о месте в современной онкологии лучевой терапии.

Ольга Черняк (Бадсон), руководитель пациентского движения «Рак излечим» считает проведение подобных конференций очень важным мероприятием, поскольку хорошо знает, как сильно недостаток информации, полученной из авторитетных источников, влияет на человека с онкологическим заболеванием. Серьезное значение имеет также возможность коммуникации с другими врачами и пациентами. Именно поэтому главными факторами создания движения «Рак излечим» в социальной сети Facebook стала необходимость получения рекомендаций и поддержки на пути к победе над патологией.
По словам Всеволода Галкина, главного врача ГКОБ №1 коммуникация врач-пациент всегда будет неизменной и важной составляющей лечебного процесса, а более эффективной ее сделают технологии.

Многие врачи после завершения конференции отметили, что подобный форум был даже более важен специалистам, чем пациентам – настолько интересные и неожиданные вопросы были подняты участниками события.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код