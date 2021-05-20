20 Мая 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
23:21 | 19 мая
Новое медиа для женщин Get up to the sky запускает Ellen Alexander
17:00 | 19 мая
СГАУ стал обладателем Гран-при фестиваля студенческого творчества
16:12 | 19 мая
Саратовцев приглашают принять участие в конкурсе по робототехнике «RoboKidsStart»
14:30 | 19 мая
Двух нарушителей задержали в вольском лесу инспекторы
13:38 | 19 мая
С начала прошлого года жители региона придумали 54.334 «кодовых слова» для получения консультаций ПФР по телефонам «горячей линии»
12:45 | 19 мая
Завершилась организованная Саратовским областным киновидеоцентром региональная просветительская кинопрограмма «И помнит мир спасенный…»
11:39 | 19 мая
В Хвалынске открылся спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада-2021»
10:47 | 19 мая
Литературные музеи успешно провели "Ночь музеев"
09:55 | 19 мая
Дополнительные поезда между Саратовом и курортами юга России назначены на летний период
09:00 | 19 мая
Верховный суд в Японии признал ответственность компаний перед рабочими за использование голубого асбеста
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Двух нарушителей задержали в вольском лесу инспекторы

Новости


18 мая государственными лесными инспекторами на территории Вольского лесничества Саратовской области выявлено два случая несоблюдения требований правил пожарной безопасности в лесах.

Один гражданин развел костер в лесу, другой - выбросил мусор в лесной массив.

В отношении виновных лиц по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ составлены протоколы об административных правонарушениях, по которым предусмотрен штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

«С 15 апреля по 15 июня текущего года на территории Саратовской области введен особый противопожарный режим и ответственность за несоблюдение пожарной безопасности в лесах усилилась. Разжигание костров, выбрасывание мусора на землях лесного фонда влечет административный штраф для граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от двадцати до сорока тысяч рублей; для юридических лиц - от трехсот до пятисот тысяч рублей», - отметил министр Константин Доронин.

В случае возникновения пожара необходимо звонить по телефону с мобильного «112», или в службу РДС 8(8452)490-516.