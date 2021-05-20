Двух нарушителей задержали в вольском лесу инспекторы

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Один гражданин развел костер в лесу, другой - выбросил мусор в лесной массив.В отношении виновных лиц по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ составлены протоколы об административных правонарушениях, по которым предусмотрен штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей.«С 15 апреля по 15 июня текущего года на территории Саратовской области введен особый противопожарный режим и ответственность за несоблюдение пожарной безопасности в лесах усилилась. Разжигание костров, выбрасывание мусора на землях лесного фонда влечет административный штраф для граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от двадцати до сорока тысяч рублей; для юридических лиц - от трехсот до пятисот тысяч рублей», - отметил министр Константин Доронин.В случае возникновения пожара необходимо звонить по телефону с мобильного «112», или в службу РДС 8(8452)490-516.