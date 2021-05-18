Воспитанники школы «РиФ» завоевали 12 медалей на Всероссийской спартакиаде инвалидов

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Организатор соревнований – Всероссийская федерация лиц с ПОДА совместно с Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Белгородской области. В спортивной программе состязаний - легкая атлетика, настольный теннис, дартс и шашки.В спартакиаде приняли участие более 130 спортсменов из 30 регионов России. Саратовскую область на соревнованиях представили воспитанники областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ». По итогам состязаний наши спортсмены завоевали 6 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали.Так, воспитанница Саратовского отделения школы, бегунья Мария Колобова стала первой на дистанциях 200 и 60 метров.Андрей Афонин (Ртищевский филиал ДЮСАШ «РиФ») стал обладателем золотой медали в беге на дистанции 200 метров, а также двух серебряных наград в прыжках в длину и беге на дистанции 60 метров.Степан Осипов (Саратовское отделение ДЮСАШ «РиФ») — серебряный призер в прыжках в длину и бронзовый призер в беге на дистанции 200 метров.Воспитанница Ртищевского филиала школы Дарья Жиганова заняла первое место в соревнованиях по настольному теннису и прыжкам в длину, а также стала серебряным призером в беге на дистанции 60 метров.В соревнованиях по настольному теннису победил Владислав Васильев из Саратовского филиала школы «РиФ», а Ангелина Амерханова (филиал ДЮСАШ «РиФ» в Ершове) заняла в них третье место.Подготовили спортсменов заслуженный тренер России Таисия Борисова, тренер-преподаватель первой квалификационной категории Светлана Компанцева, тренеры-преподаватели Владимир Шишков, Нарина Оганисян, Сергей Веселов.