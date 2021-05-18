Студенты навели порядок на родниках парка «Кумысная поляна»

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В прошлом году силами Минприроды и при поддержке студентов саратовских вузов были приведены в порядок четыре родника: «Богатырский», «Татарский», «Серебряный» и родник на территории Королькова сада. Установлены лавочки, информационные таблички с анализами качества воды, покрашены фасады мемориалов. В этом году работа по благоустройству родников продолжилась.«На территории Саратовской области находится более 900 родников, 25 из них расположено на территории природного парка «Кумысная поляна». В планах у нас их все благоустроить. В целях сохранения родников заключено соглашение между Правительством области и вузами региона. За вузами закреплено 10 родников, интенсивно используемых населением. Студенты и преподаватели поддерживают их надлежащее состояние: проводят субботники по очистке ближайшей к ним территории, принимают меры по их обустройству», - отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.Вчера состоялся выезд на территорию природного парка «Кумысная поляна» в Саратове журналистов, сотрудников минприроды и студентов двух вузов – консерватории и СГТУ им. Гагарина Ю.А. Юные музыканты и работали на территории родника «Поющий», протекающего на территории Большая Поливановка в Ленинском районе Саратова.«Существует легенда, что родник «Поющий» появился еще в 17 веке. Бывший губернатор Иван Поливанов имел вблизи поместье, родник обустроили еще при нем. В засушливые годы здесь собиралась очередь длиной 5 километров из жителей Саратова, желающих набрать воду. В 50-х годах деревянный желоб заменили на железный, а 13 мая 2001 родник принял вид, который теперь знаком нам. Саратовская консерватория взяла родник «Поющий» под свое крыло. Мы сюда довольно часто приезжаем, наводим порядок. Здесь необходимо установить лавочки, восстановить покрытие, ведущее к роднику, поскольку плита уходит ниже уровня земли», - отметила Ирина Слива, заведующая библиотекой саратовской консерватории.Студенты СГТУ им. Гагрина Ю.А. сегодня убирали мусор на «Богатырском» и «Малиновом» родниках. «В 2018 году заключено трехстороннее соглашение между Общественной палатой региона, министерством природных ресурсов и экологии области и СГТУ. Наши студенты на постоянной основе проводят уборку родников. Мы не только проводим очистку, но и создаем макеты по их благоустройству. Очень важно заботиться об экологии своего региона. Кто если не мы, будет этим заниматься», - считает Ирина Уколова, студентка 1 курса СГТУ имени Юрия Гагарина.