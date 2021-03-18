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Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Саратовском районе ограничивается в ночь с 23 на 24 марта

Новости


В связи с ремонтными работами с 20:00 23 марта до 4:00 24 марта будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 1 км станции Багаевка (парк "Б") (пересечение с автодорогой Саратов – поселок Красный Текстильщик в Саратовском районе).

Для пропуска транспорта будет организовано поочередное закрытие полос.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
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