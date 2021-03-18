Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Саратовском районе ограничивается в ночь с 23 на 24 марта
В связи с ремонтными работами с 20:00 23 марта до 4:00 24 марта будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 1 км станции Багаевка (парк "Б") (пересечение с автодорогой Саратов – поселок Красный Текстильщик в Саратовском районе).
Для пропуска транспорта будет организовано поочередное закрытие полос.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.