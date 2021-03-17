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Строительство мусоросжигательного завода на территории Саратовской области оказалось фейком

Новости


В министерстве природных ресурсов и экологии области рассказали о стратегии борьбы с бытовым мусором в регионе.

«Сокращение объема захораниваемых отходов за счет наращивания мощностей по обработке и утилизации – наша основная задача, над которой мы сейчас работаем. Создание этих производств позволит нам дать показатели по нацпроекту на еще более эффективном уровне, а именно к 2030 году обеспечить обработку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза», - рассказали в министерстве.

Эта стратегия полностью соответствует федеральному проекту «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология». Показатели проекта по объему твердых коммунальных отходов, которые необходимо направлять на обработку и утилизацию, нацелены исключительно на максимальный отбор из ТКО вторичных материальных ресурсов для вовлечения во вторичный хозяйственный оборот, а также компостирование пищевых и иных органических отходов.

Благодаря работе 3-х созданных в Саратовской области мусоросортировочных комплексов на территории области, 80% отходов собранных в контейнерах проходят обработку. Это при том, что конечный установленный показатель по проекту составляет 60% еще только к 2024 году (в 2019 году этот показатель составлял 65-70%, т.е. рост за год составил 30%). И этот показатель Саратовской области по обработке ТКО один из самых высоких в ПФО.

Из отходов извлекаются вторичные материальные ресурсы для последующей глубокой переработки в качестве вторсырья. Сортировка ведется на 20 фракций – это различные виды металлов, пластик, картон, бумага, стеклобой. Технологии сортировки позволяют отобрать практически 100% ПЭТ бутылок, металлолома и стеклобоя. Отсортированное вторсырье направляется на заводы по глубокой переработке для дальнейшего использования в хозяйственном обороте.

Новая система по обращению с отходами на территории Саратовской области продолжает развиваться, но сегодня возникает потребность в дополнительных мощностях по обработке и утилизации ТКО на территории Правобережных районов области, состоящей из мусоросортировочного комплекса мощностью 75 000 тонн/год, полигона ТКО мощностью 120 000 тонн/год и 1 мусороперегрузочной станции. В настоящее время определен инвестор, который выразил готовность в реализации данного проекта без привлечения бюджетных средств. Срок реализации проекта - 2022 год. Строительство объекта позволит значительно увеличить процент обработки образующихся в Правобережье отходов.

В министерстве подчеркнули, что никаких планов по строительству мусоросжигательного завода на территории Саратовской области, не существует.
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