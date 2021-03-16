Даниил Чмутов принял участие в чемпионате России по конькобежному спорту

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Спортсмен СОЦСП, проходящий подготовку в спортивной школе олимпийского резерва "Надежда Губернии" Чмутов Даниил в забеге на дистанции 500м занял 5 место и стал 10-м на дистанции 5000м. По сумме двух дистанции наш спортсмен занял 6 место.Подготовили спортсмена старший тренер по конькобежному спорту Михаил Владимирович Семериков и тренер Ольга Николаевна Шамсутдинова.