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Даниил Чмутов принял участие в чемпионате России по конькобежному спорту

Новости


13 марта в Иркутске в ледовом дворце «Байкал» стартовал чемпионат России по конькобежному спорту по многоборьям.

Спортсмен СОЦСП, проходящий подготовку в спортивной школе олимпийского резерва "Надежда Губернии" Чмутов Даниил в забеге на дистанции 500м занял 5 место и стал 10-м на дистанции 5000м. По сумме двух дистанции наш спортсмен занял 6 место.

Подготовили спортсмена старший тренер по конькобежному спорту Михаил Владимирович Семериков и тренер Ольга Николаевна Шамсутдинова.
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