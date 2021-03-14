Производство хризотилцементной продукции восстановлено в Башкирии

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В рамках совещания «Инвестчас» с главой Башкортостана Радием Хабировым о планах развития производства рассказал Дмитрий Кушнирович, заместитель директора Стерлитамакского фиброцементного завода.Ранее простаивающее предприятие по выпуску хризотилцементной продукции в Стерлитамаке выкупила компания BF TECH. Было восстановлено производство фасадных, кровельных материалов и сайдинга. Следующий этап развития производства – монтаж современной покрасочной линии и приобретение оборудования для распиловки фиброцементных панелей. Также на заводе планируется выпуск материалов и добавки для дорожного строительства.Проект развития в Башкирии хризотилцементного производства будет иметь приоритетный статус и содействие в получении от Фонда развития промышленности России льготного займа. Для Башкортостана возобновление производства хризотиловых строительных материалов может стать эффективным драйвером развития. Глава республики считает необходимым изучить опыт соседних регионов, а также дал поручение Минстрою проработать варианты эффективного взаимодействия региональных производителей строительных материалов с крупными компаниями-застройщиками.