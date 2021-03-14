14 марта 2021 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
22:48 | 13 марта
Производство хризотилцементной продукции восстановлено в Башкирии
17:00 | 12 марта
В честь 800-летия Александра Невского стартует конкурс детского рисунка «Защитник земли русской»
16:09 | 12 марта
В рамках online проекта «Один день в музее» читатели Областной специальной библиотеки для слепых познакомились с наследием художника Василия Тропинина
15:19 | 12 марта
На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в 2020 году было направлено 3,5 миллиарда рублей
14:30 | 12 марта
В апреле в Старом ТЮЗе пройдут гастроли Школы Олега Табакова
13:37 | 12 марта
Разрабатываются обновленные правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет
12:42 | 12 марта
Саратовских одаренных детей приглашают на отборочные прослушивания в Театральную школу Олега Табакова
11:39 | 12 марта
Парк покорителей космоса откроет свои двери ровно через месяц
10:48 | 12 марта
Музей боевой и трудовой славы дает старт новому театрализованному проекту "Боевой огонек"
09:53 | 12 марта
Участники ЕГЭ-2021 определились с выбором предметов
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Производство хризотилцементной продукции восстановлено в Башкирии

Новости
Пресс-служба регионального правительства Башкортостана сообщила о возобновлении в республике производства хризотилцементной продукции.
Производство хризотилцементной продукции восстановлено в Башкирии

В рамках совещания «Инвестчас» с главой Башкортостана Радием Хабировым о планах развития производства рассказал Дмитрий Кушнирович, заместитель директора Стерлитамакского фиброцементного завода.

Ранее простаивающее предприятие по выпуску хризотилцементной продукции в Стерлитамаке выкупила компания BF TECH. Было восстановлено производство фасадных, кровельных материалов и сайдинга. Следующий этап развития производства – монтаж современной покрасочной линии и приобретение оборудования для распиловки фиброцементных панелей. Также на заводе планируется выпуск материалов и добавки для дорожного строительства.

Проект развития в Башкирии хризотилцементного производства будет иметь приоритетный статус и содействие в получении от Фонда развития промышленности России льготного займа. Для Башкортостана возобновление производства хризотиловых строительных материалов может стать эффективным драйвером развития. Глава республики считает необходимым изучить опыт соседних регионов, а также дал поручение Минстрою проработать варианты эффективного взаимодействия региональных производителей строительных материалов с крупными компаниями-застройщиками.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код