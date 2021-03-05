Клип на песню «Не брошу на полпути» выпустила певица Ёлка

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На днях исполнительница песни «Не брошу на полпути» сообщила о выпуске клипа. Основным его фоном стали природные ландшафты, которые демонстрируются в сериале – пустыни, предгорья, степи Астраханской области и Казахстана, а также лес и поле средней полосы (Казань и Набережные Челны).Сериал «Мастер» сейчас показывает видеосервис PREMIE – это история о лучших в мире автопилотах в классе спортивных грузовиков. Как отметил режиссер сериала Степан Коршунов, для любого фильма нужна главная песня, которая вызывает у зрителя душевный отклик, является эмоциональным камертоном. Композиция «Не брошу на полпути», исполняемая Ёлкой, очень точно передает одну из основных идей сериала: «Не отступать и не сдаваться, побеждает тот, кто отказывается проигрывать, а не тот, у кого машина больше, сильнее и мощнее».Ёлка также прокомментировала участие в проекте. По ее словам, узнав о команде, ее несгибаемом духе и победах, она поняла, что это история преодоления долгого интересного пути. Певица очень рада, что песня «Не брошу на полпути» дождалась своего часа.