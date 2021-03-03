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«СГАУ - Саратов» выиграл матч против команды «Донские казаки - ЮФУ»

Новости


2 марта в Таганроге прошел очередной матч в рамках Чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги сезона 2020-2021 г.г. «СГАУ - Саратов» играл против местной команды «Донские казаки - ЮФУ».

Уступая по итогам первого тайма, «СГАУ-Саратов» сумели переломить ход встречи и одержали победу. Итоговый счет 23:20 в пользу нашей команды.

Следующий матч «СГАУ - Саратов» пройдет 14 марта на выезде. Играть предстоит против команды «Сунгуль» (Снежинск).
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