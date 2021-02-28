Народный театр драмы «Пятое время года» приглашает на премьеру спектакля «Тень»

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Вкратце о сюжете. Однажды, в своих сонных фантазиях, учёный Христиан-Теодор, изучавший монографии и сказки Г.Х. Андерсена, переносится в странную сказочную страну, очень похожую на сегодняшний мир. С ним происходит странный случай: его тень, по его же легкомысленной влюбленности и природной стеснительности, ожила и чуть не стала королем этого города. И даже чуть не погубила самого ученого. Но учёный верил в добро и в людей, был влюблен, доверчив, не замечал окружающих и не слушал хороших советов, и стремился поговорить откровенно с незнакомцами, которых слишком мало знал. Он не умел смотреть на мир сквозь пальцы и равнодушно пожимать плечами. А к чему же это привело, вы увидите, посетив спектакль.Спектакль полон светлого поэтического очарования, глубоких философских размышлений о верности, о достоинстве, о доброте и об умении любить. Он предназначен для детей от 6 лет и молодежи и поставлен по мотивам пьесы Евгения Шварца «Тень», в основе которой сказка датского сказочника Г.Х. Андерсена.Действующие лица и исполнители: Принцесса, она же Аннунцата - Анастасия Иванова, Учёный - Семен Винников, Тень - Алик Максудов, Доктор - Василий Иванов, Первый Министр - Дмитрий Тарнакин, Министр финансов - Александр Коваль, Певица - Адэль Нестеренко, Народ - Светлана Шестакова, Юлия Елистратова, Евгения Тонкачева, Владимир Семенов.Адрес: г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д. 20 (проезд на авт. № 53, 11, ост. «Техстекло»), малый зал.Начало спектакля в 19.00. Стоимость билета – 150 руб. Билеты можно приобрести в кассе Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой. Справки по телефону: 304-977.