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Народный театр драмы «Пятое время года» приглашает на премьеру спектакля «Тень»

Новости


Сегодня на сцене Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой Народный театр драмы «Пятое время года» покажет премьеру спектакля «Тень».

Вкратце о сюжете. Однажды, в своих сонных фантазиях, учёный Христиан-Теодор, изучавший монографии и сказки Г.Х. Андерсена, переносится в странную сказочную страну, очень похожую на сегодняшний мир. С ним происходит странный случай: его тень, по его же легкомысленной влюбленности и природной стеснительности, ожила и чуть не стала королем этого города. И даже чуть не погубила самого ученого. Но учёный верил в добро и в людей, был влюблен, доверчив, не замечал окружающих и не слушал хороших советов, и стремился поговорить откровенно с незнакомцами, которых слишком мало знал. Он не умел смотреть на мир сквозь пальцы и равнодушно пожимать плечами. А к чему же это привело, вы увидите, посетив спектакль.

Спектакль полон светлого поэтического очарования, глубоких философских размышлений о верности, о достоинстве, о доброте и об умении любить. Он предназначен для детей от 6 лет и молодежи и поставлен по мотивам пьесы Евгения Шварца «Тень», в основе которой сказка датского сказочника Г.Х. Андерсена.

Действующие лица и исполнители: Принцесса, она же Аннунцата - Анастасия Иванова, Учёный - Семен Винников, Тень - Алик Максудов, Доктор - Василий Иванов, Первый Министр - Дмитрий Тарнакин, Министр финансов - Александр Коваль, Певица - Адэль Нестеренко, Народ - Светлана Шестакова, Юлия Елистратова, Евгения Тонкачева, Владимир Семенов.

Адрес: г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д. 20 (проезд на авт. № 53, 11, ост. «Техстекло»), малый зал.

Начало спектакля в 19.00. Стоимость билета – 150 руб. Билеты можно приобрести в кассе Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой. Справки по телефону: 304-977.