Сергей Альмеев, начальник ОАО "Приволжская железная дорога": "Пандемия не повлияла на продуктивность работы нашей компании"

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В начале Сергей Анварович рассказал, с какими итогами компания заканчивает 2020-ый год.Он подчеркнул, что 2020-й год стал непростым периодом для ПривЖД. Тем не менее сложности, продиктованные эпидемией коронавируса, не повлияли на продуктивность работы ОАО.Начальник Приволжской железной дороги отметил, что в первую очередь компания сделала все возможное для обеспечения безопасности сотрудников. Их - порядка 34 862 человек. Большинство из них было переведено на дистанционный формат работы с полным обеспечением корпоративными средствами связи. До сих пор на дистанте остается 5553 специалиста. Сергей Альмеев отметил, что в этом году зарплата сотрудников ПривЖД была не только сохранена, но и проиндексирована.Для поддержания стабильной эпидемиологической ситуации запасено достаточное количество масок, перчаток. Закуплено 44 тысячи литров антисептика, 1500 бесконтактных термометров. Кроме того Приволжский полигон оказался единственным, где железнодорожники открыли открыли кабинеты ПЦР-диагностики в каждой клинике. За все время здесь было проведено 125 тысяч анализов. Компания провела целый комплекс профилактических мероприятий от новой коронавирусной инфекции: от контроля дистанцирования и бесконтактной продажи билетов до ежедневной дезинфекционной обработки поездов.Что касается уникальных показателей, то Приволжская ЖД стала одной из немногих, которая в уходящем году добилась роста цифр по погрузке. Он выразился в двух процентах. По данной позиции лидирует Волгоградская область с показателем 15 миллионов тонн, что составляет около пяти процентов.Большим событием начальник Приволжского полигона ОАО "РЖД" назвал строительство миниэлеваторов. Проект по возведению объектов был озвучен в 2018 году. И уже в последующие 2019 и 2020 годы по два компактных зернохранилища ввелись в эксплуатацию. С них было отгружено около двухсот тысяч тонн зерна.Беспрецедентным показателем стал рост объема контейнерных перевозок, который в этом году вырос на триста с лишним процентов.Вопреки непростым условиям компания принимает участие в двух федеральных программах по строительству автодорог.Кроме того руководство приняло решение не снижать темпы обновления подвижного состава. В Приволжье за последние двенадцать месяцев он пополнился 32 плацкартными, 28 купейными и 8 штабными прекрасно современными вагонами. Приобретены 14 модулей сопровождения, двухвагонный диагностический комплекс, экологический вагон-лаборатория, весоповерочный вагон ВПВ-138 К, вагоны тягово-энергетической лаборатории. Постепенно обновляется подвижной состав и для пригородных поездок.Большая часть пресс-конференции была уделена рассказу о значимых проектах, которые Приволжская железная дорога реализует в регионах присутствия. В Саратовской области продолжится реконструкция вокзального комплекса "Саратов-2", процесс которой замедлился из-за пандемии. Помимо этого на прошлой неделе руководством ОАО было получено положительное заключение на строительство западного обхода Саратовского узла. Оно будет вестись в двенадцать этапов, вплоть до 2024 года. В первую очередь осуществление данного плана позволит увеличить грузопоток и даст старт новому проекту -"Саратовская электричка".В апреле ожидается заключение по проекту строительства в Саратовской области детской железной дороги. При успешном воплощении проекта в жизнь здесь сможет обучаться более 1000 детей.Двадцать дополнительных рабочих мест в регионе создаст учебно-тренажерный комплекс Саратовского подразделения Приволжского УЦПК. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.Продолжается строительство пешеходного перехода на станции Примыкание. А с 2021 года, по инициативе ПривЖД, ее непосредственном участии и по Соглашению с правительством Саратовской области начнется строительство путепровода в районе поселка Светлый взамен железнодорожного переезда на 816 километре перегона ст.Татищево-ст.Курдюм.Для развития пассажирской инфраструктуры руководство ОАО запланировало обустроить территория аэропорта "Гагарин" .Сергей Альмеев сообщил, что компания активно движется и по направлению развития туристических проектов. В прошлом году она приобрела в этом огромный опыт, опробировав маршруты из Саратова в Волгоград и Хвалынск.В 2021 году Приволжская железная дорога нацелена ввести туристические поездки на озеро Эльтон, в Пензу, Красный Кут, утес Степана Разина.Еще один проект - городская электричка . На развитие транспортной инфраструктуры Саратовской области направлен проект ОАО "ПривЖД" под названием "Городская электричка". Сергей Анварович убежден, что пригородный транспорт не должен стоять в стороне от общественного, а наоборот - представлять одну логистическую схему.Аналогичные проекты Приолжская железная дорога реализует в Волгоградской и Астраханской областях. Здание вокзала в Волгограде Сергей Альмеев назвал лучшим в России. Сообщил о начале строительства в ближайшее время нового участка детской железной дороги, продолжении строительства вторых путей на участке им.Максима Горького - Котельниково.Но поистине историческое событие состоялось 16 декабря. В этот день был введен в эксплуатацию мост через реку Дон. Старый мост был построен в 1951 году, и за давностью лет позволял поездам двигаться по нему со скоростью 25 километров в час. Длина нового моста составляет 4510 метров. Стоит ли говорить, что это мощная конструкция, на которой подвижной состав может развивать скорость 90 километров в час. Он обеспечит пропуск доп поездов. "Мощный проект.Аналогичный проект реализуется в Астраханской области. Здесь, на 1485 километре участка "Аксарайская- Трусово", ОАО "ПривЖД" продолжает возведение моста через реку Ахтуба. Появление этого объекта позволит обеспечить пропускную способность на Азово -Черноморском направлении.Журналисты поинтересовались, есть ли в планах компании строительство моста в Саратовской области. Сергей Альмеев ответил, что такой проект существует. Он называется "Нефтяная Сазанка", и при положительном согласовании строительно-монтажные работы начнутся в 2023 году.ОАО "ПривЖД" проводит активную социальную политику. Ежегодно в День железнодорожника Приволжская железная дорога проводит благотворительный забег. В этом году в целях профилактики коронавируса мероприятие прошло в онлайн-формате. Журналист сетевого издания "Известия. Саратов и регионы" поинтересовался у руководителя ПривЖД, запланировано ли событие на 2021 год, и в каком формате оно будет проведено?Большое количество проектов ОАО "ПривЖД" посвятило 75-летней годовщине Великой Победы. Для увековечения памяти строителей рокады ведется благоустройство территории станции Петров Вал. В следующем году здесь будет открыт парк. Экспозиция музея-заповедника "Сталинградская битва" пополнилась санитарным вагоном. Также в год Памяти и Славы на средства Приволжской железной дороги было установлено несколько мемориалов.В финале пресс-конференции Сергей Альмеев поздравил всех с новым годом и выразил надежду, что в скором времени пандемия останется позади.