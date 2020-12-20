Саратовская область сохранила все инвестпроекты в год пандемии

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Если в 2019 году в регионе было 146, то в текущем – 168 с общим объемом инвестиций 649 млрд рублей и созданием 9,7 тыс. новых рабочих мест.Несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции, в том числе межстрановые ограничения, все инвесторы продолжают реализацию своих проектов, откорректировав планы-графики.Справочно:В 1 полугодии 2020 года в регионе наблюдался рост по объему инвестиций 112,2% к соответствующему периоду 2019 года, по РФ - 96% и ПФО - 97,6%.Прогнозируется по итогам 2020 года: темп роста по РФ - 93,4%, по Саратовской области – 98%.В текущем году завершаются 35 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 17 млрд рублей и созданием 758 новых рабочих мест в промышленности, переработке, энергетике, добыче полезных ископаемых и других отраслях.В регионе продолжают свои проекты крупнейшие российские компании: «РЖД» - строительство западного обхода Саратовского узла, ПАО «РусГидро» - техническое перевооружение и реконструкция Саратовской ГЭС, АО «Концерн Росэнергоатом – модернизация Балаковской АЭС, ГК «Русагро» - реконструкция маслоэкстракционных заводов. ООО «Диалл-Альянс»-обустройство месторождений (проект «Восток»), ООО «Ветропарки ФРВ», ПАО «Вымпелком» - строительство ЦОД и так далее.Продолжены инвестпроекты с иностранным участием. ООО «Холсим (Рус)» (ШВЕЙЦАРИЯ) продолжило реконструкцию и модернизацию цементного производства, ООО «Макпром» (ИТАЛИЯ) – реконструкцию производства макаронной фабрики с мельнично-элеваторным комплексом. ОАО «ЕПК Саратов» (BRENCO, США) провело открытие нового производства, ООО «СНФ Флопам» (SPCM S.A., Франция) - строительство завода по производству.Со следующего года начинается реализация нового крупного инвестпроекта: регион выбран Сбербанком площадкой для строительства Центра обработки данных.