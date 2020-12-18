«Серебряные» волонтеры Саратовской области популяризуют занятия йогой и скандинавской ходьбой

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Сегодня к нему присоединились уже свыше 1300 пожилых жителей региона. Поддержка добровольческих проектов и инициатив осуществляется в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Востребованы, в частности, социальные проекты, направленные на повышение качества жизни и продление активного долголетия пожилых людей.Так, при поддержке комплексного центра социального обслуживания населения Аркадакского района Саратовской области волонтеры открыли проект «Аркадакское долголетие». Он направлен на привлечение пожилых жителей к регулярным занятиям спортом, в том числе скандинавской и лыжной ходьбой.«Этот проект для тех, кто хочет вести активный и здоровый образ жизни несмотря на возраст. Занятия спортом на свежем воздухе очень полезны», - рассказывает «серебряный» волонтер Раиса Савина. С ней согласна еще одна участница проекта, пенсионерка Татьяна Высоцкая: «Занятия различными видами спорта помогают сохранить здоровье до глубокой старости, не страдать от болей, свободно передвигаться. Здоровье – это основа долголетия».Пока в проекте приняли участие 15 пожилых жителей района. Но организаторы надеются, что в дальнейшем проект «Аркадакское долголетие» заинтересует все больше участников.Еще один проект, направленный на повышение физической активности, инициирован волонтерами Самойловского района. Просветительская и оздоровительная программа «Через движение к долголетию» реализуется на базе районного комплексного центра социального обслуживания населения. Как сообщила директор КЦСОН Самойловского района Елена Коновалова, специалисты центра разработали программы занятий для разных возрастных групп. Закуплено новое оборудование. Сейчас специалисты ведут тренировки индивидуально и в малых группах с соблюдением всех мер безопасности.«Занятия физической культурой и спортом очень важны для укрепления здоровья пожилых людей. Крайне необходим при этом индивидуальный подход к каждому пожилому человеку. Важно, чтобы пожилые люди могли прийти в оборудованный спортивным инвентарем зал, выбрать инвентарь по желанию и в соответствии со своей спортивной формой», - отметила председатель ветеранской организации Самойловского района, «серебряный» волонтер Нина Корзон.Отметим, просветительские программы, посвященные здоровью и долголетию, действуют во всех 39 комплексных центрах социального обслуживания населения области в рамках национального проекта «Демография». С комплексом упражнений по оздоровительной гимнастики и лечебной физкультуре в этом году познакомились порядка 1500 пенсионеров.