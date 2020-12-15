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Подведены итоги профилактического мероприятия «Перекресток»

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Подведены итоги профилактического мероприятия «Перекресток»

Вчера, 14 декабря 2020 года, на территории города сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Саратову провели профилактическое мероприятие «Перекресток». Основная цель данного мероприятия — профилактика дорожно-транспортных происшествий на перекрестках.

В ходе проведения операции наряды ГИБДД были приближены к оживленным перекресткам города. При несении службы сотрудники ДПС особое внимание уделяли следующим нарушениям: проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требований жестов регулировщика, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков.

В период проведения профилактического мероприятия в районе перекрестков водителями было допущено 38 нарушений:

- 3 водителя привлечены к административной ответственности по ч. 1, 2 ст. 12.13 КоАП РФ (нарушение правил проезда перекрестков),

- 2 водителя по ч. 1,3 ст.12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика),

- 2 водителя по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ (поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги),

- 31 водитель по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам).

Госавтоинспекция Саратова напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.