Подведены итоги профилактического мероприятия «Перекресток»

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В ходе проведения операции наряды ГИБДД были приближены к оживленным перекресткам города. При несении службы сотрудники ДПС особое внимание уделяли следующим нарушениям: проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требований жестов регулировщика, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков.В период проведения профилактического мероприятия в районе перекрестков водителями было допущено 38 нарушений:- 3 водителя привлечены к административной ответственности по ч. 1, 2 ст. 12.13 КоАП РФ (нарушение правил проезда перекрестков),- 2 водителя по ч. 1,3 ст.12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика),- 2 водителя по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ (поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги),- 31 водитель по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам).Госавтоинспекция Саратова напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.