15 декабря 2020 ВТОРНИК
Новости
17:09 | 14 декабря
KD NAVIEN обновляет логотип и стратегию развития компании
17:00 | 14 декабря
Пенсионный фонд России: Неработающие саратовцы смогут выбрать форму трудовой книжки при трудоустройстве
16:12 | 14 декабря
Четыре саратовских проекта стали победителями национальной премии событийного туризма
15:22 | 14 декабря
Во Фрунзенском районе Саратова раскрыта кража из автомобиля
14:30 | 14 декабря
Саратовцы успешно выступили на конноспортивных соревнованиях
14:14 | 14 декабря
Игорь Комаров провел Совет округа по профилактике и борьбе с COVID-19
13:41 | 14 декабря
Ансамбль народных инструментов «Парафраз» стал чемпионом международного конкурса музыкантов «Трофей мира»
12:45 | 14 декабря
«Протон» одержал победу над красноярским «Енисеем»
11:48 | 14 декабря
Состоится Четвертый межрегиональный конкурс видеопроектов на иностранных языках «Галерея портретов»
10:51 | 14 декабря
Владимир Мальков в составе сборной России стал обладателем путевки в плей-офф чемпионата Европы
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Во Фрунзенском районе Саратова раскрыта кража из автомобиля

Новости


В полицию 9 декабря с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила полицейским, что неизвестные разбили стекло ее автомашины, припаркованной у дома по улице Пугачева, и похитили из салона две женские сумки, магнитолу и зарядное устройство для телефона. Сумма ущерба 19700 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Благодаря проведенной ДНК–экспертизе найденных на месте совершения преступления улик, полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый, безработный 36-летний саратовец. Задержанный пояснил, что похищенное продал неизвестному в районе Сенного рынка.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Во избежание краж ГУ МВД России по Саратовской области рекомендует владельцам автомашин позаботиться о сохранности своего имущества. По возможности ставьте автомобили на охраняемые стоянки. Оставляя автомобиль без присмотра, обязательно закрывайте его и забирайте с собой все ценные вещи.

Если вы все же стали жертвой преступления, незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного - 102). Постарайтесь не трогать свой автомобиль и не садиться в салон до приезда следственно-оперативной группы, чтобы сохранить оставленные злоумышленником улики.