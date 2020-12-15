Во Фрунзенском районе Саратова раскрыта кража из автомобиля

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По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Благодаря проведенной ДНК–экспертизе найденных на месте совершения преступления улик, полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый, безработный 36-летний саратовец. Задержанный пояснил, что похищенное продал неизвестному в районе Сенного рынка.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Во избежание краж ГУ МВД России по Саратовской области рекомендует владельцам автомашин позаботиться о сохранности своего имущества. По возможности ставьте автомобили на охраняемые стоянки. Оставляя автомобиль без присмотра, обязательно закрывайте его и забирайте с собой все ценные вещи.Если вы все же стали жертвой преступления, незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного - 102). Постарайтесь не трогать свой автомобиль и не садиться в салон до приезда следственно-оперативной группы, чтобы сохранить оставленные злоумышленником улики.