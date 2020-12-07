Около двух тысяч саратовских студентов приняли участие во Всероссийском отрытом уроке «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»
Студенты профессиональных образовательных организаций региона почтили память безымянных бойцов, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, и приняли участие во Всероссийском отрытом уроке «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».
Мероприятие, которое прошло как в дистанционном, так и в очном формате, собрало почти 2 тысячи учащихся. Студенты обсудили значимость и актуальность памятной даты, проверили свои знания истории и ответили на вопросы тематического онлайн-теста.
Кроме того, сотрудники Краснокутского политехнического лицея возложили цветы к центральному памятнику «Воинам-освободителям». Волонтеры Краснопартизанского политехнического лицея приняли участие в акции «Никто не забыт», почтив память неизвестных солдат минутой молчания у «Обелиска павшим землякам в р.п. Горный».