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Около двух тысяч саратовских студентов приняли участие во Всероссийском отрытом уроке «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»

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Студенты профессиональных образовательных организаций региона почтили память безымянных бойцов, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, и приняли участие во Всероссийском отрытом уроке «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Мероприятие, которое прошло как в дистанционном, так и в очном формате, собрало почти 2 тысячи учащихся. Студенты обсудили значимость и актуальность памятной даты, проверили свои знания истории и ответили на вопросы тематического онлайн-теста.

Кроме того, сотрудники Краснокутского политехнического лицея возложили цветы к центральному памятнику «Воинам-освободителям». Волонтеры Краснопартизанского политехнического лицея приняли участие в акции «Никто не забыт», почтив память неизвестных солдат минутой молчания у «Обелиска павшим землякам в р.п. Горный».