В Саратове для учителей физкультуры провели курсы повышения квалификации по следж-хоккею

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АНО «Центр ледовых видов спорта «Крылья» под руководством Сергея Родионова, которая реализует программу, включена в число исполнителей межотраслевой программы «Развитие школьного спорта на 2020-2024 годы в Саратовской области».В ее рамках в Саратове ЦЛВС «Крылья» провел 72-часовые курсы повышения квалификации "Научно-методические основы адаптивной физической культуры и спорта: Особенности организации занятий адаптивным хоккеем». Курсы состоялись на базе Саратовского областного института развития образования, при поддержке и участии специалистов вуза и Детской следж-хоккейной лиги, при содействии министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. В мероприятии приняли участие учителя физкультуры из Саратова, Энгельса, Балаково, Вольска.Адаптивный спорт в нашем регионе развивается, поскольку его положительное влияние на ребенка ощутили множество саратовских родителей. По глубокой убежденности руководителя АНО "Центр ледовых видов спорта "Крылья" Сергея Родионова, процесс пойдет еще интенсивнее, если к нему подключится школьное звено - в лице учителей физической культуры.Зрелищным событием прошедших курсов стал показательный матч саратовских команд по следж-хоккею, который ребята устроили для гостей-педагогов 23 ноября в 13.30 на базе ФОК "Заводской".Как сообщил сетевому изданию «Известия. Саратов регионы» Сергей Родионов, следующим пунктом, где проект «Хоккей без барьеров» продолжит свое развитие, станет Балаково. В городе атомщиков уже приступили к организации следж-хоккейной команды на базе школы-интерната, по примеру школы-интерната N 4 города Саратова. В ближайшие дни Сергей Валерьевич планирует передать необходимый инвентарь и экипировку Балаковскому интернату.