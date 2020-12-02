В Советском районе завершен ремонт автоподъезда к районному поселку Степное

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Отремонтирована дорога, которая ведет к р.п. Степное от федеральной трассы «Сызрань - Саратов - Волгоград» - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан.«По этой дороге проходит три школьных маршрута: из Советского МО, сел Розовое, Золотая Степь, Пионерское и Александровка. Автобусы возят, как детей, так и учителей, которые работают в школах, всего порядка 40 человек» - сообщила начальник управления образования администрации Советского МР Татьяна Овтина.Также по этой дороге ездят автомобили Скорой помощи. С учетом пандемии, по этой же трассе осуществляется транспортировка тяжелых больных в Саратов.По словам начальника отдела промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского МР Элины Аверченко, есть у местных жителей проблемы с общественным транспортом. Одна из причин, по которой перевозчики отказывались от маршрутов - ненормативное состояние дороги к р.п. Степное. В настоящий момент вопрос качества дроги решен.Дорожники выполнили фрезерование существующего покрытия (на двух участках дороги), устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия, укрепление обочин, обустройство автотрассы техническими средствами организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка и т.д.) и другие работы.Напомним, реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитана до 2024 года. До конца года в Саратовской области в нормативное состояние приведут свыше 340 км трасс. включая города Саратов и Энгельс.