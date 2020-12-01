Четверо саратовских пловцов завоевали серебро чемпионат России

просмотров: 153

В соревнованиях принимают участие спортсмены ГБУ «СОЦСП», ГБУСО «СШОР «Надежда Губернии» и МАУ «Спортивная​ школа​ «Центральная» Энгельсского муниципального района.В первый день соревнований Филипп Торишний,​ Илья Тришкин, Алексей Парусенко и Андрей Живаев завоевали серебро в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.Соревнования продолжаются.