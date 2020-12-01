Четверо саратовских пловцов завоевали серебро чемпионат России
С 28 ноября по 4 декабря в Астрахани на базе ГАУ АО «РЦСП «Звездный» проходит чемпионат России по плаванию (спорт глухих).
В соревнованиях принимают участие спортсмены ГБУ «СОЦСП», ГБУСО «СШОР «Надежда Губернии» и МАУ «Спортивная школа «Центральная» Энгельсского муниципального района.
В первый день соревнований Филипп Торишний, Илья Тришкин, Алексей Парусенко и Андрей Живаев завоевали серебро в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.
Соревнования продолжаются.