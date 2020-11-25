Водитель Яндекс Такси взял кредит в Тинькофф Банке и написал суперхит
Водитель Яндекс Такси из Новокузнецка, Виталий Ролин, взял в Тинькофф Банке огромный кредит, чтобы реализовать свою мечту.
Как сообщил в своей группе ВКонтакте молодой человек, хотя он несколько лет работает таксистом, но видит себя музыкантом.
Виталий Ролин рассказал, что решил кардинально изменить свою жизнь, поставив на карту все. Поэтому взял кредит в банке и написал песню «В рай». По словам музыканта ROLINGOOD, он написал слова, аранжировку, а сведением занимались люди, реализовавшие в России несколько суперизвестных проектов.
Виталий не сомневается, что общими усилиями получился достойный всеобщего внимания суперхит. Он обратился к своим подписчикам с просьбой поддержать его детище прослушиванием и комментариями.
Возможно, действительно, в России рождается новая звезда, потому что песня ROLINGOOD «В рай» получилась очень интересной. Конечно, ведь над ней работали лучшие мастера своего дела. Пусть Виталий Ролин добьется своей цели!