25 ноября 2020 СРЕДА
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17:00 | 25 ноября
Музей К.А. Федина представляет традиционную выставку-конкурс детского рисунка «Ходит осень в нашем парке»
16:09 | 25 ноября
В Саратовской области стартует дополнительная Неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию
15:34 | 25 ноября
Водитель Яндекс Такси взял кредит в Тинькофф Банке и написал суперхит
15:12 | 25 ноября
Пушкина подготовила онлайн-мероприятие «Герой нашего времени – Альфред Шнитке»
14:15 | 25 ноября
Юные саратовцы могут поучаствовать в конкурсе детского рисунка «Я рисую перепись»
13:18 | 25 ноября
Три новых виртуальных концертных зала открыты в Саратовской области
12:30 | 25 ноября
Балет Саратовского театра оперы и балета «Вешние воды» покажут на федеральном телеканале
11:39 | 25 ноября
В саратовском прокате - спортивная драма «На острие» и новогодняя лирическая комедия «Комета Галлея»
10:48 | 25 ноября
Грузоотправители ПривЖД выбирают дистанционное оформление перевозочных документов
09:52 | 25 ноября
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Водитель Яндекс Такси взял кредит в Тинькофф Банке и написал суперхит

Новости
Водитель Яндекс Такси взял кредит в Тинькофф Банке и написал суперхит

Водитель Яндекс Такси из Новокузнецка, Виталий Ролин, взял в Тинькофф Банке огромный кредит, чтобы реализовать свою мечту.

Как сообщил в своей группе ВКонтакте молодой человек, хотя он несколько лет работает таксистом, но видит себя музыкантом.

Виталий Ролин рассказал, что решил кардинально изменить свою жизнь, поставив на карту все. Поэтому взял кредит в банке и написал песню «В рай». По словам музыканта ROLINGOOD, он написал слова, аранжировку, а сведением занимались люди, реализовавшие в России несколько суперизвестных проектов.

Виталий не сомневается, что общими усилиями получился достойный всеобщего внимания суперхит. Он обратился к своим подписчикам с просьбой поддержать его детище прослушиванием и комментариями.
Возможно, действительно, в России рождается новая звезда, потому что песня ROLINGOOD «В рай» получилась очень интересной. Конечно, ведь над ней работали лучшие мастера своего дела. Пусть Виталий Ролин добьется своей цели!