Водитель Яндекс Такси взял кредит в Тинькофф Банке и написал суперхит

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Как сообщил в своей группе ВКонтакте молодой человек, хотя он несколько лет работает таксистом, но видит себя музыкантом.Виталий Ролин рассказал, что решил кардинально изменить свою жизнь, поставив на карту все. Поэтому взял кредит в банке и написал песню «В рай». По словам музыканта ROLINGOOD, он написал слова, аранжировку, а сведением занимались люди, реализовавшие в России несколько суперизвестных проектов.Виталий не сомневается, что общими усилиями получился достойный всеобщего внимания суперхит. Он обратился к своим подписчикам с просьбой поддержать его детище прослушиванием и комментариями.Возможно, действительно, в России рождается новая звезда, потому что песня ROLINGOOD «В рай» получилась очень интересной. Конечно, ведь над ней работали лучшие мастера своего дела. Пусть Виталий Ролин добьется своей цели!