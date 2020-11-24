Подведены итоги I Межрегионального фестиваля театрального искусства "Действующие лица".

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Гран-при за лучший спектакль фестиваля – «Мы едем в Америку» (режиссёр Артём Филипповский, театр «Место действия», Самара)Лучший моноспектакль – «Розовое платье с зелёным пояском» (режиссёр и исполнитель Валерия Приходченко, драматический театр «Большая Медведица», Москва)Лучший спектакль для семейного просмотра – «Нильс Всемогущий»(режиссёр Олег Куксовский, Театр сторителлинга Константина Кожевникова, Москва)Приз зрительских симпатий - спектакль "Мы едем в Америку" (режиссёр Артём Филипповский, театр «Место действия», Самара)Диплом Лауреата в номинации "Лучшая мужская роль" – Антон Мозгалёв за роль Фауста в спектакле «Фауст. Ритуал» (Drama&PhysicalTheatre, Москва)Диплом Лауреата в номинации "Лучшая женская роль" – Оксана Погребняк за роль Наташи в спектакле «Наташина мечта» (режиссёр Оксана Погребняк, театр «Новая сцена-2», Белгород)Диплом Лауреата в номинации "Лучший актёрский дуэт" – Матвей Матвеев и Константин Кожевников в спектакле «Нильс Всемогущий» (Театр сторителлинга Константина Кожевникова, Москва)Диплом Лауреата "За лучшее музыкальное оформление спектакля" – Сергей Бережной (спектакль «Мы едем в Америку», театр «Место действия», Самара)Диплом Лауреата "За лучшую работу художника-постановщика" – Сергей Зильберлейб (спектакль «Добрые сказки старого кота»,театр кукол «Мабу», Нижний Новгород)Диплом Лауреата в номинации "Лучшая работа актёра в театре кукол" – Сергей Маврин за роль кота Боба в спектакле «Добрые сказки старого кота» (Театр кукол «Мабу», Нижний Новгород)Диплом Лауреата в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" – Сергей Бережной за роль Шолом-Алейхема в спектакле «Мы едем в Америку» (Театр «Место действия», Самара)Диплом Лауреата в номинации "Лучшая женская роль второго плана" – Юлия Ситкина за роль Тёти Пёси в спектакле «Мы едем в Америку» (Театр «Место действия», Самара)Диплом Лауреата в номинация "Лучшая женская роль второго плана" – Светлана Коробова за роли Мамы Абелин, Пеллигрины, Нелли, собаки Люси, Тётки с насыпи, Старой куклы и взрослой Абелин в спектакле «Трагедия Эдварда Тюлейна» («Театр на Счастливой», Нижний Новгород)Диплом Лауреата в номинации "Лучшая работа художника по свету" – Антон Мозгалёв (спектакль «Фауст. Ритуал»,Drama&PhysicalTheatre, Москва)Диплом Лауреата за сохранение традиций русского психологического театра – спектакль «Эмигранты» (режиссёр Сергей Игнашев, камерный драматический театр-студия «Подмостки», Саратов)Диплом Лауреата за воплощение образа ребёнка в драматическом спектакле – Елена Ламзина за роль Мальчика Мотла в спектакле «Мы едем в Америку» (Театр «Место действия», Самара)Специальный диплом жюри за сохранение традиционной культуры народов России - спектакль «Дочь Луны и Сын Солнца» (режиссёр Сергей Каданов, театр кукол «Старый саквояж», Тюмень)Специальный диплом оргкомитета за исполнение характерной роли XX в спектакле "Эмигранты" - Сергей Литовченко (Камерный драматический театр-студия "Подмостки", Саратов)Диплом за участие – спектакль «Сны о России» (режиссёр Владимир Кулагин, театр «Лицом к лицу», Самара)Диплом за участие – спектакль «Жан и Беатрис» (режиссёр Яна Богданова, театр «Действие», Санкт-Петербург)Фестиваль проводился в рамках Национального проекта "Культура" при поддержке Министерства культуры Саратовской области и МАУК "Балаковский Театр Юного Зрителя им.Е.Лебедева".Спонсор фестиваля - Балаковский филиал АО "Апатит" (директор Андрей Шибнев)Линейный продюсер фестиваля - Егор ПокровскийКреативный продюсер фестиваля - Сергей КолпаченкоЭкспертный совет фестиваля: Вера Сердечная (председатель), Михаил Карпушкин, Ирина Крайнова, Олег Калинка и Иван Карпов.