Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт в ночь с 23 на 24 ноября

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Объезд возможен через переезд, расположенный в месте пересечения железной дороги с улицей Пензенской в Заводском районе Саратова.Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.