Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт в ночь с 23 на 24 ноября
В связи с ремонтными работами с 20:00 23 ноября до 8:00 24 ноября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 3 км перегона Саратов-3 – Князевка (пересечение с 5-м Динамовским проездом в Заводском районе Саратова).
Объезд возможен через переезд, расположенный в месте пересечения железной дороги с улицей Пензенской в Заводском районе Саратова.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.