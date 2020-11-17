17 ноября 2020 ВТОРНИК
Новости
16:08 | 17 ноября
В этом году в Саратовских перинатальных центрах День «Белых лепестков» пройдёт в онлайн режиме
15:12 | 17 ноября
«СГАУ-Саратов» сыграет с командой «Пермские медведи»
14:23 | 17 ноября
В Саратове ожидается аномально холодная погода
13:30 | 17 ноября
Подведены итоги конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Природа и фантазия – 2020»
12:39 | 17 ноября
На выплаты семьям с детьми направлено более 8,7 миллиарда рублей
11:42 | 17 ноября
Саратовская филармония приглашает на онлайн-премьеру
10:48 | 17 ноября
Всеволод Хаценко, член Общественной палаты Саратовской области, председатель комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия: "Театра оперы и балета спасают!"
09:52 | 17 ноября
Подведены итоги конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Природа и фантазия – 2020»
09:07 | 17 ноября
Открывается выставка "Двадцать пять + сто пятнадцать" к 25-летию со дня открытия музея Льва Кассиля
17:03 | 16 ноября
Сотрудникам скорой медицинской помощи могут предоставить дополнительные льготы
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

«СГАУ-Саратов» сыграет с командой «Пермские медведи»

Новости


Сегодня, 17 ноября, в рамках Суперлиги Париматч - Чемпионату России по гандболу среди мужских команд сезона 2020/21 гандбольный клуб "СГАУ-Саратов" на домашней арене встречает команду «Пермские медведи» (Пермь).

Начало встречи в 18:30 по саратовскому времени.

Вход на матч осуществляется исключительно по пригласительным билетам, обязательно при себе иметь средства индивидуальной защиты.

Организована онлайн трансляция по ссылке или на официальной странице клуба в социальной сети Вконтакте.