«СГАУ-Саратов» сыграет с командой «Пермские медведи»
Сегодня, 17 ноября, в рамках Суперлиги Париматч - Чемпионату России по гандболу среди мужских команд сезона 2020/21 гандбольный клуб "СГАУ-Саратов" на домашней арене встречает команду «Пермские медведи» (Пермь).
Начало встречи в 18:30 по саратовскому времени.
Вход на матч осуществляется исключительно по пригласительным билетам, обязательно при себе иметь средства индивидуальной защиты.
Организована онлайн трансляция по ссылке или на официальной странице клуба в социальной сети Вконтакте.