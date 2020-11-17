«СГАУ-Саратов» сыграет с командой «Пермские медведи»

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Начало встречи в 18:30 по саратовскому времени.Вход на матч осуществляется исключительно по пригласительным билетам, обязательно при себе иметь средства индивидуальной защиты.Организована онлайн трансляция по ссылке или на официальной странице клуба в социальной сети Вконтакте.