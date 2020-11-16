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На хранение заложен миллион тонн зерна нового урожая

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На элеваторы и хлебоприемные предприятия области по оперативной информации поступило почти миллион тонн нового урожая, большая часть - пшеница 870 тысяч тонн, ячмень - 38 тысяч тонн и прочие культуры.

Наибольшие объемы зерна урожая 2020 года приняты ООО «Элеватор «Красный Кут», АО «Екатериновский элеватор», ООО «Татищевское ХПП», ООО «Ершовский элеватор», ООО «Элеватор «Озинки», ООО «Турковский зерновой терминал», ООО «Дергачевский элеватор».

Общая емкость по хранению элеваторного и складского типа в области с учетом собственных зернохранилищ сельхозтоваропроизводителей составляет 7,0 млн. тонн.

Свободные емкости к поступлению нового урожая составляли порядка 6,0 млн. тонн. Проблем с размещением зерна нового урожая на элеваторах и хлебоприемных предприятиях области нет.

В текущем сезоне значительная часть собранного урожая также размещена сельскохозяйственными товаропроизводителями в собственных зернохранилищах. Их емкость составляет 3,8 млн тонн.

В области услуги по хранению зерновых и масличных культур оказывают 52 элеватора и хлебоприемных предприятия, имеющие 3,2 млн. тонн емкостей единовременного хранения.

Для сушки зерновых и масличных культур в области имеется 278 ед. зерносушилок, мощность которых позволяет сушить свыше 50 тыс. тонн зерна в сутки.
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