В ЛДС «Кристалл» состоится Всероссийский турнир на призы Олимпийских чемпионов Саратовской области по фехтованию

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На 12 ноября заявки на участие в турнире подали 118 человек из 6 регионов: Республика Башкортостан, Брянская область, Московская область, Самарская область, Пензенская и Саратовская область. Заявки принимаются до 00:00 18 ноября 2020г. От Саратовской области планируется участие более 50 спортсменов. Главный судья соревнований – Юрий Фёдорович Сисикин, Республиканская категория (г. Саратов). Главный секретарь соревнований – Наталия Александровна Овчинникова, I категория (г. Саратов).Напомним, что впервые в Саратове состоялся Всесоюзный турнир по фехтованию на призы Олимпийских чемпионов – саратовских спортсменов Ю.Ф. Сисикина, В.А. Прудсковой и Ю.Д. Шарова в 1972 году.Юрий Федорович Сисикин (15.05.1937) – Заслуженный мастер спорта СССР по фехтованию, член сборной команды СССР с 1957 по 1968 гг., чемпион Олимпийских игр 1960, 1964 гг., серебряный призер Олимпийских игр 1960, 1968 гг., пятикратный чемпион мира (1959, 1961, 1962, 1965, 1966 гг.);Юрий Дмитриевич Шаров (22.04.1939) – Заслуженный мастер спорта СССР по фехтованию, чемпион Олимпийских игр 1964 г., серебряный призер Олимпийских игр 1968 г., четырехкратный чемпион мира (1963, 1965, 1966, 1969 гг.), серебряный (1967 г.) и бронзовый (1971 г.) призер чемпионатов мира.В 2020 году не стало третей Олимпийской чемпионки Валентины Александровны Прудсковой.Валентина Александровна Прудскова (27.12.1938-23.08.2020) – Заслуженный мастер спорта СССР по фехтованию, член сборной команды СССР с 1960 по 1968 гг., чемпионка Олимпийских игр 1960 г., серебряный призер Олимпийских игр 1964 г., трехкратная чемпионка мира (1959, 1961, 1965 гг.);Данный турнир проводился ежегодно в ранге Всесоюзного соревнования, с 1992 года – Всероссийского соревнования.