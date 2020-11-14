14 ноября 2020 СУББОТА
Новости
20:37 | 13 ноября
ФГБУ «Дом народов России» и ФНКА России обсудили текущие соглашения о сотрудничестве
17:00 | 13 ноября
Более 2,5 тысяч школьников Саратовской области получили знания в области бюджета
16:09 | 13 ноября
16,5 тысяч семей Саратовской области назначена ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребёнка
15:18 | 13 ноября
Саратовский театр кукол завершил «Большие гастроли» в Вологде
14:30 | 13 ноября
В Энгельсом районе прошел первый старт ГТО
13:35 | 13 ноября
В ЛДС «Кристалл» состоится Всероссийский турнир на призы Олимпийских чемпионов Саратовской области по фехтованию
12:39 | 13 ноября
В Саратове открыта первая детская модельная библиотека за счет средств муниципального бюджета
11:45 | 13 ноября
Административная комиссия Саратова оштрафовала ПАО «Т Плюс» на 200 тысяч рублей
11:04 | 13 ноября
Жительница Вольска, которой Вячеслав Володин помог с приобретением квартиры, столкнулась с новыми проблемами
10:52 | 13 ноября
Ежегодный фестиваль-конкурс «Серебряные трубы Черноморья» в этом году пройдет в виртуальном формате
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В ЛДС «Кристалл» состоится Всероссийский турнир на призы Олимпийских чемпионов Саратовской области по фехтованию

Новости


С 20 по 27 ноября на базе ГУПСО «СК «Кристалл» (5-я Дачная) будет проходить Всероссийский турнир на призы Олимпийских чемпионов Саратовской области по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет и до 15 лет.

На 12 ноября заявки на участие в турнире подали 118 человек из 6 регионов: Республика Башкортостан, Брянская область, Московская область, Самарская область, Пензенская и Саратовская область. Заявки принимаются до 00:00 18 ноября 2020г. От Саратовской области планируется участие более 50 спортсменов. Главный судья соревнований – Юрий Фёдорович Сисикин, Республиканская категория (г. Саратов). Главный секретарь соревнований – Наталия Александровна Овчинникова, I категория (г. Саратов).

Напомним, что впервые в Саратове состоялся Всесоюзный турнир по фехтованию на призы Олимпийских чемпионов – саратовских спортсменов Ю.Ф. Сисикина, В.А. Прудсковой и Ю.Д. Шарова в 1972 году.

Юрий Федорович Сисикин (15.05.1937) – Заслуженный мастер спорта СССР по фехтованию, член сборной команды СССР с 1957 по 1968 гг., чемпион Олимпийских игр 1960, 1964 гг., серебряный призер Олимпийских игр 1960, 1968 гг., пятикратный чемпион мира (1959, 1961, 1962, 1965, 1966 гг.);

Юрий Дмитриевич Шаров (22.04.1939) – Заслуженный мастер спорта СССР по фехтованию, чемпион Олимпийских игр 1964 г., серебряный призер Олимпийских игр 1968 г., четырехкратный чемпион мира (1963, 1965, 1966, 1969 гг.), серебряный (1967 г.) и бронзовый (1971 г.) призер чемпионатов мира.

В 2020 году не стало третей Олимпийской чемпионки Валентины Александровны Прудсковой.

Валентина Александровна Прудскова (27.12.1938-23.08.2020) – Заслуженный мастер спорта СССР по фехтованию, член сборной команды СССР с 1960 по 1968 гг., чемпионка Олимпийских игр 1960 г., серебряный призер Олимпийских игр 1964 г., трехкратная чемпионка мира (1959, 1961, 1965 гг.);

Данный турнир проводился ежегодно в ранге Всесоюзного соревнования, с 1992 года – Всероссийского соревнования.