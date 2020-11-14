Ежегодный фестиваль-конкурс «Серебряные трубы Черноморья» в этом году пройдет в виртуальном формате

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С 11 по 25 ноября состоится Всероссийский фестиваль «Серебряные трубы Черноморья», во время которой ведущие отечественные музыканты и деятели музыкального искусства представят серию онлайн-мастер-классов по игре на духовых и ударных инструментах, дирижированию, работе с оркестрами, а также по сервисному обслуживанию музыкальных инструментов. Во время творческих встреч 12 детских и молодежных музыкальных коллективов узнают об основах постановки исполнительского аппарата, особенностях звукоизвлечения, специфике работы с оркестровыми группами, выстраивании звукового баланса, основах дирижерской техники, особенностях работы над оркестровой партитурой и над концертным репертуаром.Мастер-классы проведут выдающиеся отечественные исполнители: солисты оркестра, участники духового квинтета Государственного академического Большого театра России: Сергей Петров, заслуженный артист России Сергей Лысенко, Андрей Рудометкин, Алексей Раев, Николай Попов, вице-президент и сооснователь Евразийской Ассоциации саксофонистов, приглашённый солист оркестра MusicArterna под руководством Теодора Курентзиса Тарас Гусаров, заведующий отделом музыкального искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, заслуженный работник культуры России Анатолий Цеп, профессиональный мастер по ремонту деревянных духовых инструментов, представитель официальной гарантийной мастерской компании Yamaha Вячеслав Ковтун, музыкальный руководитель Фестиваля «Спасская башня – детям», заслуженный артист России Евгений Никитин и другие.«Тот факт, что в этом году мы проводим ежегодную творческую смену “Серебряные трубы Черноморья” в формате “онлайн”, дает еще больше возможностей в формировании интересной программы и привлечении лучших российских исполнителей на духовых и ударных музыкальных инструментах. В течение 15 дней молодежные коллективы из Красноярска, Норильска, Карасука, Белгорода, Вологды, Ростова-на-Дону, Воронежа, Донецка и других городов смогут принять участие в авторских мастер-классах и творческих встречах – они смогут не только отточить свое мастерство, но и узнать о секретах исполнительского искусства от отечественных “звезд”-музыкантов», – прокомментировал президент Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова», заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.Расписание онлайн трансляций мастер-классов и встреч будут доступны на официальном сайте Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова» и в официальных аккаунтах Ассоциации в социальных сетях.