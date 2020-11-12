Юрий Шварц рассказал врачам амбулаторного звена о новых данных в диагностике и лечении новой коронавирусной инфекции

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Организаторами мероприятия выступили Саратовский медицинский университет им. В.И. Разумовского и министерство здравоохранения Саратовской области. Лекцию на тему «Тактика ведения пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию» прочитал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии лечебного факультета СГМУ им. В.И. Разумовского Юрий Шварц. В обучающем семинаре приняли участие порядка 50 участковых врачей.Актуальность дополнительного обучения врачей первичного звена здравоохранения обусловлена значительным ростом числа заболеваний и необходимостью совершенствования профессиональных компетенций врачей в рамках актуальной информации о профилактике, ранней диагностике и тактике лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19 с учетом накопленного в этой области опыта ведущих специалистов.В своей лекции профессор Юрий Шварц, который с мая этого года консультирует больных, находящихся на лечении в инфекционном госпитале СГМУ, привел самые современные данные и рекомендации, касающиеся диагностики и лечения больных COVID-19, отметив при этом, что сведения о наиболее эффективной терапии новой коронавирусной инфекции постоянно уточняются и обновляются, что обусловливает необходимость регулярного обучения врачей, в том числе и амбулаторного звена.