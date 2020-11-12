12 ноября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:27 | 12 ноября
В Саратове появится «Народный фитнес парк»
13:32 | 12 ноября
Работа мультимедийной выставки «Память поколений» продлена в Саратове до конца года и дополнена квестом
12:38 | 12 ноября
Юрий Шварц рассказал врачам амбулаторного звена о новых данных в диагностике и лечении новой коронавирусной инфекции
11:41 | 12 ноября
В Саратовской области организуют пятнадцать площадок Экодиктанта
10:48 | 12 ноября
Ирина Давыдова завоевала серебро на Первенстве мира по самбо
09:53 | 12 ноября
Саратовская делегация с успехом выступила на Дельфийских играх
09:00 | 12 ноября
Изменилось расписание игр ВК «Протон»
17:00 | 11 ноября
В Государственном музее К.А. Федина работает выставка «О назначении поэта» (к 140-летию со дня рождения А. Блока)
16:10 | 11 ноября
В зимнее время в Саратове будут действовать ограничения парковки в связи с уборкой снега
15:19 | 11 ноября
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Изменилось расписание игр ВК «Протон»

Новости


Матч саратовского «Протона» с «Ленинградкой», который должен был состоятся 14 ноября, переносится в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге и необходимостью соблюдения карантинных мер.

Встреча с «Волеро Ле-Канне» (Ле-Канне, Франция) в Кубке ЕКВ тоже сдвигается по дате. Этот матч команда проведёт 24 ноября в Швейцарии.

Напомним, 7 ноября, в ФОКе «Звездный» саратовский «Протон» встречался с командой «Динамо». Это был очень зрелищный матч, но победа, к сожалению, осталась за «Динамо».