Изменилось расписание игр ВК «Протон»
Матч саратовского «Протона» с «Ленинградкой», который должен был состоятся 14 ноября, переносится в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге и необходимостью соблюдения карантинных мер.
Встреча с «Волеро Ле-Канне» (Ле-Канне, Франция) в Кубке ЕКВ тоже сдвигается по дате. Этот матч команда проведёт 24 ноября в Швейцарии.
Напомним, 7 ноября, в ФОКе «Звездный» саратовский «Протон» встречался с командой «Динамо». Это был очень зрелищный матч, но победа, к сожалению, осталась за «Динамо».