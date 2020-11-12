Изменилось расписание игр ВК «Протон»

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Встреча с «Волеро Ле-Канне» (Ле-Канне, Франция) в Кубке ЕКВ тоже сдвигается по дате. Этот матч команда проведёт 24 ноября в Швейцарии.Напомним, 7 ноября, в ФОКе «Звездный» саратовский «Протон» встречался с командой «Динамо». Это был очень зрелищный матч, но победа, к сожалению, осталась за «Динамо».