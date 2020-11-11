11 ноября 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 11 ноября
В Государственном музее К.А. Федина работает выставка «О назначении поэта» (к 140-летию со дня рождения А. Блока)
16:10 | 11 ноября
В зимнее время в Саратове будут действовать ограничения парковки в связи с уборкой снега
15:19 | 11 ноября
СИБУР Диджитал и AI Community запустили онлайн-чемпионат по Data Science
14:28 | 11 ноября
Саратовцев приглашают поучаствовать в проекте «Каша мира»
13:31 | 11 ноября
Саратове пройдет Открытый региональный конкурс фортепианных ансамблей. Конкурс проходит впервые в рамках областного фестиваля «Одарённые дети. Путь к мастерству – 2020»
12:36 | 11 ноября
Более 3,7 миллиарда рублей направлено на выплаты семьям на детей от 3 до 7 лет
11:40 | 11 ноября
В Саратове начался конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Серебряный дождь – 2020»
10:48 | 11 ноября
Саратовская область участвует в сессии "Патриот"
09:53 | 11 ноября
20 ноября состоится «День правовой помощи детям»
09:00 | 11 ноября
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В зимнее время в Саратове будут действовать ограничения парковки в связи с уборкой снега

Новости


В период с 1 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года, вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети:

- пр.Энтузиастов на участке дороги от ул. Барнаульской до ул. Авиастроителей,

- ул. Пономарева на участке дороги от пр.Энтузиастов до ул. Кавказского проезда,

- ул. Чернышевского на участке дороги от у. 4-й Чернышевский проезд до ул. Большой Садовой,

- ул. Барнаульская на участке дороги от пр.Энтузиастов до ул.5-й Динамовский проезд,

- ул. Азина на участке дороги от ул. Хомяковой до ул.Тульской,

- ул. Крымская,

- ул. Крымский проезд,

- пр.Энтузиастов на участке дороги от ЖК «Авиатор» до ул. Крымской,

- ул. Чернышевского на участке дороги от ул. Большой Садовой до ул. 3-й Солдатский проезд,

- ул. Тульская на участке дороги от ул. Химической до ул. Фруктовый проезд.

- ул.Кавказская на участке дороги от ул. Барнаульской до пр.Энтузиастов.





В период с 1 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года, вводится временное ограничение стоянки транспортных средств по четным и нечетным числам месяца на следующих участках улично-дорожной сети:

- ул.Радищева на участке дороги от ул. Первомайской до ул.Чернышевского,

- ул.Московская на участке дороги от ул. Радищева до ул. Большой Затонской,

- ул.Кутякова на участке дороги от ул. М.Горького до ул. Радишева,

- ул.Лермонтова на участке дороги от ул. Московской до ул.Октябрьской,

- ул.Мичурина на участке дороги от ул.Челюскинцев до ул.Соборной,

- ул.Чернышевского на участке дороги от ул.Радищева до ул.Московской,

- ул.Челюскинцев на участке дороги от ул.Чернышевского до ул.Радищева,

- ул. Советская на участке дороги от ул. Вольской до ул.М.Горького,

- ул. Вольская на участке дороги от ул.Советской до ул.Чернышевского,

- ул. Рабочая на участке дороги от ул. Рахова до ул.Чапаева,

- ул. Белоглинская на участке дороги от ул.Чапаева до ул.53-й Стрелковой дивизии,

- ул. Бахметьевская на участке дороги от ул.М.Горького до ул.Рахова,

- ул.Чернышевского на участке дороги от ул.Шелковичной до ул.2-й Садовой,

- ул. Новоузенская на участке дороги от ул. Хользунова до ул.Серова,

- ул.Шевченко на участке дороги от ул.Рахова до ул.Чапаева,

- ул.Мичурина на участке дороги от ул.Радищева до ул.Рахова (правая сторона),

- пр.Строителей (дороги-дублеры) на участке дороги от ул.Антонова до НИИ-28,

- ул.Тархова на участке дороги от ул.Перспективной до ул. Топольчанской,

-ул. Тверская,

- ул.Мира,

- ул.1-й Международный проезд,

- ул.2-й Международный проезд,

- ул.Вишневый проезд,

- ул.Деловой проезд,

- ул.Щорса,

- ул. З.Космодемьянской,

- ул.1-й проезд Панфилова,

- ул.2-й проезд Панфилова,

- ул.3-й проезд Панфилова,

- ул.Уфимцева,

- ул.Днепропетровская,

- ул.Чайковского,

- ул. Блинова,

- ул. Антонова (малая),

- ул.Электронная,

- ул.2-я Электронная,

- ул. Шехурдина (малая дорога) на участке дороги от НИИ-28 до Трофимовского моста,

- ул.Измайлова,

- ул.Ломоносова,

- ул. Загороднева,

- ул.Зеркальная,

- ул. Кутякова,

- ул.Посадского на участке дороги от ул.Астраханской до ул.Аткарской,

- ул.Гоголя,

- ул.Зарубина,

- ул. Хвалынская на участке дороги от ул.Б.Горной до ул. Посадского,

- ул.Посадского на участке дороги от ул.Симбирской до ул.Аткарской,

- ул. Вольская,

- ул. М.Горького,

- ул.Чапаева,

- ул.Рахова,

- ул. Пугачева,

- ул. Б.Горная,

- ул.Ароновой,

- ул.Осипова,

- ул.Танкистов на участке дороги от ул.Навашина до ул. Соколовой.