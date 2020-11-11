В зимнее время в Саратове будут действовать ограничения парковки в связи с уборкой снега
В период с 1 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года, вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети:
- пр.Энтузиастов на участке дороги от ул. Барнаульской до ул. Авиастроителей,
- ул. Пономарева на участке дороги от пр.Энтузиастов до ул. Кавказского проезда,
- ул. Чернышевского на участке дороги от у. 4-й Чернышевский проезд до ул. Большой Садовой,
- ул. Барнаульская на участке дороги от пр.Энтузиастов до ул.5-й Динамовский проезд,
- ул. Азина на участке дороги от ул. Хомяковой до ул.Тульской,
- ул. Крымская,
- ул. Крымский проезд,
- пр.Энтузиастов на участке дороги от ЖК «Авиатор» до ул. Крымской,
- ул. Чернышевского на участке дороги от ул. Большой Садовой до ул. 3-й Солдатский проезд,
- ул. Тульская на участке дороги от ул. Химической до ул. Фруктовый проезд.
- ул.Кавказская на участке дороги от ул. Барнаульской до пр.Энтузиастов.
В период с 1 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года, вводится временное ограничение стоянки транспортных средств по четным и нечетным числам месяца на следующих участках улично-дорожной сети:
- ул.Радищева на участке дороги от ул. Первомайской до ул.Чернышевского,
- ул.Московская на участке дороги от ул. Радищева до ул. Большой Затонской,
- ул.Кутякова на участке дороги от ул. М.Горького до ул. Радишева,
- ул.Лермонтова на участке дороги от ул. Московской до ул.Октябрьской,
- ул.Мичурина на участке дороги от ул.Челюскинцев до ул.Соборной,
- ул.Чернышевского на участке дороги от ул.Радищева до ул.Московской,
- ул.Челюскинцев на участке дороги от ул.Чернышевского до ул.Радищева,
- ул. Советская на участке дороги от ул. Вольской до ул.М.Горького,
- ул. Вольская на участке дороги от ул.Советской до ул.Чернышевского,
- ул. Рабочая на участке дороги от ул. Рахова до ул.Чапаева,
- ул. Белоглинская на участке дороги от ул.Чапаева до ул.53-й Стрелковой дивизии,
- ул. Бахметьевская на участке дороги от ул.М.Горького до ул.Рахова,
- ул.Чернышевского на участке дороги от ул.Шелковичной до ул.2-й Садовой,
- ул. Новоузенская на участке дороги от ул. Хользунова до ул.Серова,
- ул.Шевченко на участке дороги от ул.Рахова до ул.Чапаева,
- ул.Мичурина на участке дороги от ул.Радищева до ул.Рахова (правая сторона),
- пр.Строителей (дороги-дублеры) на участке дороги от ул.Антонова до НИИ-28,
- ул.Тархова на участке дороги от ул.Перспективной до ул. Топольчанской,
-ул. Тверская,
- ул.Мира,
- ул.1-й Международный проезд,
- ул.2-й Международный проезд,
- ул.Вишневый проезд,
- ул.Деловой проезд,
- ул.Щорса,
- ул. З.Космодемьянской,
- ул.1-й проезд Панфилова,
- ул.2-й проезд Панфилова,
- ул.3-й проезд Панфилова,
- ул.Уфимцева,
- ул.Днепропетровская,
- ул.Чайковского,
- ул. Блинова,
- ул. Антонова (малая),
- ул.Электронная,
- ул.2-я Электронная,
- ул. Шехурдина (малая дорога) на участке дороги от НИИ-28 до Трофимовского моста,
- ул.Измайлова,
- ул.Ломоносова,
- ул. Загороднева,
- ул.Зеркальная,
- ул. Кутякова,
- ул.Посадского на участке дороги от ул.Астраханской до ул.Аткарской,
- ул.Гоголя,
- ул.Зарубина,
- ул. Хвалынская на участке дороги от ул.Б.Горной до ул. Посадского,
- ул.Посадского на участке дороги от ул.Симбирской до ул.Аткарской,
- ул. Вольская,
- ул. М.Горького,
- ул.Чапаева,
- ул.Рахова,
- ул. Пугачева,
- ул. Б.Горная,
- ул.Ароновой,
- ул.Осипова,
- ул.Танкистов на участке дороги от ул.Навашина до ул. Соколовой.