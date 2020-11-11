В зимнее время в Саратове будут действовать ограничения парковки в связи с уборкой снега

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- пр.Энтузиастов на участке дороги от ул. Барнаульской до ул. Авиастроителей,- ул. Пономарева на участке дороги от пр.Энтузиастов до ул. Кавказского проезда,- ул. Чернышевского на участке дороги от у. 4-й Чернышевский проезд до ул. Большой Садовой,- ул. Барнаульская на участке дороги от пр.Энтузиастов до ул.5-й Динамовский проезд,- ул. Азина на участке дороги от ул. Хомяковой до ул.Тульской,- ул. Крымская,- ул. Крымский проезд,- пр.Энтузиастов на участке дороги от ЖК «Авиатор» до ул. Крымской,- ул. Чернышевского на участке дороги от ул. Большой Садовой до ул. 3-й Солдатский проезд,- ул. Тульская на участке дороги от ул. Химической до ул. Фруктовый проезд.- ул.Кавказская на участке дороги от ул. Барнаульской до пр.Энтузиастов.В период с 1 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года, вводится временное ограничение стоянки транспортных средств по четным и нечетным числам месяца на следующих участках улично-дорожной сети:- ул.Радищева на участке дороги от ул. Первомайской до ул.Чернышевского,- ул.Московская на участке дороги от ул. Радищева до ул. Большой Затонской,- ул.Кутякова на участке дороги от ул. М.Горького до ул. Радишева,- ул.Лермонтова на участке дороги от ул. Московской до ул.Октябрьской,- ул.Мичурина на участке дороги от ул.Челюскинцев до ул.Соборной,- ул.Чернышевского на участке дороги от ул.Радищева до ул.Московской,- ул.Челюскинцев на участке дороги от ул.Чернышевского до ул.Радищева,- ул. Советская на участке дороги от ул. Вольской до ул.М.Горького,- ул. Вольская на участке дороги от ул.Советской до ул.Чернышевского,- ул. Рабочая на участке дороги от ул. Рахова до ул.Чапаева,- ул. Белоглинская на участке дороги от ул.Чапаева до ул.53-й Стрелковой дивизии,- ул. Бахметьевская на участке дороги от ул.М.Горького до ул.Рахова,- ул.Чернышевского на участке дороги от ул.Шелковичной до ул.2-й Садовой,- ул. Новоузенская на участке дороги от ул. Хользунова до ул.Серова,- ул.Шевченко на участке дороги от ул.Рахова до ул.Чапаева,- ул.Мичурина на участке дороги от ул.Радищева до ул.Рахова (правая сторона),- пр.Строителей (дороги-дублеры) на участке дороги от ул.Антонова до НИИ-28,- ул.Тархова на участке дороги от ул.Перспективной до ул. Топольчанской,-ул. Тверская,- ул.Мира,- ул.1-й Международный проезд,- ул.2-й Международный проезд,- ул.Вишневый проезд,- ул.Деловой проезд,- ул.Щорса,- ул. З.Космодемьянской,- ул.1-й проезд Панфилова,- ул.2-й проезд Панфилова,- ул.3-й проезд Панфилова,- ул.Уфимцева,- ул.Днепропетровская,- ул.Чайковского,- ул. Блинова,- ул. Антонова (малая),- ул.Электронная,- ул.2-я Электронная,- ул. Шехурдина (малая дорога) на участке дороги от НИИ-28 до Трофимовского моста,- ул.Измайлова,- ул.Ломоносова,- ул. Загороднева,- ул.Зеркальная,- ул. Кутякова,- ул.Посадского на участке дороги от ул.Астраханской до ул.Аткарской,- ул.Гоголя,- ул.Зарубина,- ул. Хвалынская на участке дороги от ул.Б.Горной до ул. Посадского,- ул.Посадского на участке дороги от ул.Симбирской до ул.Аткарской,- ул. Вольская,- ул. М.Горького,- ул.Чапаева,- ул.Рахова,- ул. Пугачева,- ул. Б.Горная,- ул.Ароновой,- ул.Осипова,- ул.Танкистов на участке дороги от ул.Навашина до ул. Соколовой.