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В Аткарске раскрыт угон автомобиля

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В Аткарске раскрыт угон автомобиля


В совершении преступления подозревается 43-летний местный житель.

По информации пресс-службы ГУ МВД региона, в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля "ВАЗ-2107". Как сообщил владелец, он припарковал автомашину около дома, расположенного на Вольском тупике. Мужчина уточнил, что оставил транспортное средство открытым, а ключи находились в салоне автомобиля.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий угнанный автомобиль был обнаружен между деревнями Ломовка и Чемизовка. За рулем находился 43-летний житель Аткарска. По предварительным данным, гражданин не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.