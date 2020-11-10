В Аткарске раскрыт угон автомобиля

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По информации пресс-службы ГУ МВД региона, в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля "ВАЗ-2107". Как сообщил владелец, он припарковал автомашину около дома, расположенного на Вольском тупике. Мужчина уточнил, что оставил транспортное средство открытым, а ключи находились в салоне автомобиля.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий угнанный автомобиль был обнаружен между деревнями Ломовка и Чемизовка. За рулем находился 43-летний житель Аткарска. По предварительным данным, гражданин не справился с управлением и допустил съезд в кювет.По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.