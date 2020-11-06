Элитная по интеллектуальному и моральному качеству воспитания личности школа – запрос многих российских родителей

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В рамках цикла пяти научно-просветительских конференций, прошедших с июля по октябрь в Сергиевом Посаде и Москве, шла речь об этом и многом другом, связанном с проблемами классической школы в РФ. Состоявшиеся пять форумов были организованы под брендом «Классическая гимназия – недооцененный элемент образовательной системы» и касались целого ряда тем: уникальных классических методик, мотивации и общественного спроса на знания повышенного качества, региональных особенностей становления гимназий, взаимосвязи университета и гимназии. В их обсуждении приняли участие педагоги, родители, преподаватели вузов, представители РПЦ, эксперты.В восприятии родительское сообщества гимназия выступает альтернативой обычной школе. Гимназия, считают многие, способна дать детям не только качественное образование, но и обеспечить воспитание на основе национальных образовательных традиций и нравственных ценностей Русской цивилизации, оградить их от влияния «нездорового социума». Опыт работы Русской классической школы (РКШ) был представлен на одной из конференций как пример подобного учебного учреждения. Особенность программы РКШ для начальной школы, выстроенной на базе наследия выдающегося педагога К.Д. Ушинского, в том, что применять ее могут и педагоги, и родители, обладающие достаточным уровнем образования и культурного развития. Это превратило программу в успешного мотиватора классического образования для масс.Как отметили участники конференции, в стране идет объективный процесс коммерциализации элитного образования. Уже невозможно игнорировать очевидность недоступности качественных системных знаний для большинства населения. Понимая это, социум ищет другие возможности для среднего и полного образования повышенного качества. Искомой альтернативой могут стать именно классические гимназии, которые сегодня обеспечивают своим выпускникам по сравнению с закрытыми коммерческими школами более высокий уровень знаний.