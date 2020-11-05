Железнодорожный переезд в Красноармейском районе Саратовской области будет временно закрыт в ночь с 5 на 6 ноября
В связи с ремонтными работами с 21:00 5 ноября до 6:00 6 ноября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 87 км станции Карамыш (в Красноармейском районе Саратовской области).
Объезд железнодорожной линии возможен через переезд на 96 км перегона Карамыш – Россоша (пересечение с автодорогой у посёлка Каменский в Красноармейском районе Саратовской области).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.