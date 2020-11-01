Итоги экспресс-оценки СМБП объявлены на АПЗ

просмотров: 233

Подобное исследование дает возможность руководству предприятия понять, как обстоят дела на предприятии, какие существуют проблемы, что нужно предпринять для повышения эффективности. Об этом рассказал начальник отдела бизнес-анализа предприятия Роман Ляпин.По словам руководителя, с помощью экспресс-оценки видна работа подразделений в целом: результаты во внедрении 5C, ТРМ, уровень вовлеченности персонала и т.д. В рамках проверки в подразделениях по нескольким блокам критериев была оценена степень применения того или иного метода бережливого производства БП. Для этого проводилось интервьюирование сотрудников, проверка документов, относящихся к функционированию СМБП, осмотр рабочих мести информационных досок и т.д.По результатам экспресс-оценки СМБП в самое ближайшее время будут реализованы корректирующие мероприятия, подготовленные в каждом подразделении.