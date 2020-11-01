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Итоги экспресс-оценки СМБП объявлены на АПЗ

Новости
Итоги экспресс-оценки СМБП объявлены на АПЗ

В 16 подразделениях АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» проведена экспресс-оценка системы менеджмента бережливого производства (СМБП).

Подобное исследование дает возможность руководству предприятия понять, как обстоят дела на предприятии, какие существуют проблемы, что нужно предпринять для повышения эффективности. Об этом рассказал начальник отдела бизнес-анализа предприятия Роман Ляпин.

По словам руководителя, с помощью экспресс-оценки видна работа подразделений в целом: результаты во внедрении 5C, ТРМ, уровень вовлеченности персонала и т.д. В рамках проверки в подразделениях по нескольким блокам критериев была оценена степень применения того или иного метода бережливого производства БП. Для этого проводилось интервьюирование сотрудников, проверка документов, относящихся к функционированию СМБП, осмотр рабочих мести информационных досок и т.д.

По результатам экспресс-оценки СМБП в самое ближайшее время будут реализованы корректирующие мероприятия, подготовленные в каждом подразделении.