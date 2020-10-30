Состоялся открытый конкурс исполнителей на народных инструментах имени А. А. Талдыкина
23 октября 2020 года на базе Детской школы искусств г. Калининска впервые в Саратовской области состоялся Открытый конкурс исполнителей на народных инструментах им. А. А. Талдыкина. Конкурс проходил в рамках областного фестиваля «Одаренные дети. Путь к мастерству – 2020».
Учредитель конкурса - министерство культуры Саратовской области. Организаторы - Саратовский областной учебно-методический центр и Детская школа искусств имени А.А. Талдыкина г. Калининска Саратовской области.
В конкурсе приняли участие 146 юных исполнителей от 6 до 17 лет – это солисты и ансамбли из детских школ искусств городов Саратов, Аркадак, Балаково, Балашов, Вольск, Ершов, Калининск, Петровск, Энгельс; сел и рабочих поселков Романовка, Сенной, Степное, Екатериновка, Красный Кут, Шиханы, Лысые Горы, Ивантеевка.
Конкурсные прослушивания проводились заочно, по видеоматериалам по двум номинациям: баян/аккордеон и струнные народные инструменты: гитара, домра, балалайка (сольное и ансамблевое исполнительство).
Конкурсные выступления оценивало жюри, в состав которого вошли: председатель жюри - Мангасарян Павел Рафикович, председатель цикловой комиссии «Инструменты народного оркестра» Саратовского областного колледжа искусств; ответственный секретарь - Фалалеева Марина Игоревна, заместитель директора по методической и организационной работе Саратовского областного учебно-методического центра; члены жюри - Егоров Виктор Иванович, профессор кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, заслуженный артист РФ; Лопатов Сергей Васильевич, преподаватель цикловой комиссии «Инструменты народного оркестра» Саратовского областного колледжа искусств, преподаватель Детской школы искусств № 11 г. Саратова, заслуженный работник культуры РФ; Архипов Вячеслав Дмитриевич, преподаватель отделения народных инструментов Детской школы искусств имени А.А. Талдыкина г. Калининска Саратовской области; Олифер Елена Владимировна, заместитель директора по учебной работе, заведующая фортепианным отделением Детской школы искусств имени А.А. Талдыкина г. Калининска.
По единодушному мнению членов жюри, конкурс имени А. А. Талдыкина продемонстрировал возросший в последнее время интерес детей и подростков к игре на народных инструментах. Продолжение традиций народной музыкальной культуры – важная часть образовательного процесса в современной школе искусств. Хорошо, что педагоги уделили столько времени и сил подготовке к этому конкурсу, благодаря чему их ученики смогли показать достаточно высокие результаты.
Решением жюри звания лауреатов присвоены 32 конкурсантам-солистам и 8 коллективам; звания дипломантов - 29 участникам и 6 коллективам.