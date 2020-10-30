Состоялся открытый конкурс исполнителей на народных инструментах имени А. А. Талдыкина

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Учредитель конкурса - министерство культуры Саратовской области. Организаторы - Саратовский областной учебно-методический центр и Детская школа искусств имени А.А. Талдыкина г. Калининска Саратовской области.В конкурсе приняли участие 146 юных исполнителей от 6 до 17 лет – это солисты и ансамбли из детских школ искусств городов Саратов, Аркадак, Балаково, Балашов, Вольск, Ершов, Калининск, Петровск, Энгельс; сел и рабочих поселков Романовка, Сенной, Степное, Екатериновка, Красный Кут, Шиханы, Лысые Горы, Ивантеевка.Конкурсные прослушивания проводились заочно, по видеоматериалам по двум номинациям: баян/аккордеон и струнные народные инструменты: гитара, домра, балалайка (сольное и ансамблевое исполнительство).Конкурсные выступления оценивало жюри, в состав которого вошли: председатель жюри - Мангасарян Павел Рафикович, председатель цикловой комиссии «Инструменты народного оркестра» Саратовского областного колледжа искусств; ответственный секретарь - Фалалеева Марина Игоревна, заместитель директора по методической и организационной работе Саратовского областного учебно-методического центра; члены жюри - Егоров Виктор Иванович, профессор кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, заслуженный артист РФ; Лопатов Сергей Васильевич, преподаватель цикловой комиссии «Инструменты народного оркестра» Саратовского областного колледжа искусств, преподаватель Детской школы искусств № 11 г. Саратова, заслуженный работник культуры РФ; Архипов Вячеслав Дмитриевич, преподаватель отделения народных инструментов Детской школы искусств имени А.А. Талдыкина г. Калининска Саратовской области; Олифер Елена Владимировна, заместитель директора по учебной работе, заведующая фортепианным отделением Детской школы искусств имени А.А. Талдыкина г. Калининска.По единодушному мнению членов жюри, конкурс имени А. А. Талдыкина продемонстрировал возросший в последнее время интерес детей и подростков к игре на народных инструментах. Продолжение традиций народной музыкальной культуры – важная часть образовательного процесса в современной школе искусств. Хорошо, что педагоги уделили столько времени и сил подготовке к этому конкурсу, благодаря чему их ученики смогли показать достаточно высокие результаты.Решением жюри звания лауреатов присвоены 32 конкурсантам-солистам и 8 коллективам; звания дипломантов - 29 участникам и 6 коллективам.