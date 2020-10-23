23 октября 2020 ПЯТНИЦА
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Комплексная дезинфекционная обработка проведена на пятнадцати железнодорожных вокзалах ПривЖД

Новости
Комплексная дезинфекционная обработка проведена на пятнадцати железнодорожных вокзалах ПривЖД

На этой неделе комплексная дезинфекция обработка проведена на железнодорожных вокзалах в Саратове, Астрахани, Волгограде, Аткарске, Балакове, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельникове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке.

Мероприятия реализовывались с целью минимизации риска заражения граждан инфекционными заболеваниями на объектах пассажирской инфраструктуры. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для обработки вокзальных комплексов использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Особое внимание при проведении дезинфекции уделялось поверхностям, с которым наиболее часто контактируют пассажиры. В их числе – поручни, двери, сидения, информационные стойки и табло, досмотровое оборудование.

Помимо комплексной дезинфекции во всех вокзальных помещениях проводится тщательная ежедневная уборка с применением моющих средств.

Также на всех вокзалах Приволжской магистрали установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук, постоянно ведется информирование граждан о необходимости соблюдать личную гигиену и социальную дистанцию в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний на вокзалах организована реализация средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, дезинфицирующих средств).