Саратовский ансамбль "Старлайт" получил диплом I степени Всероссийского фестиваля "Культура - это мы!"

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В начале октября в Москве прошел финальный этап Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов «Культура – это мы!».Мероприятия фестиваля проводились в рамках реализации Национального проекта «Культура», федерального проекта «Творческие люди». Учредили творческое состязание Министерство культуры РФ и Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.По итогам конкурсных испытаний «Народный коллектив» вокальный ансамбль «Старлайт» ГАУК СО «ДК «Россия» завоевал Диплом I степени.Всего в фестивале участвовали 255 коллективов из разных регионов России. Жюри фестиваля составили выдающиеся деятели искусств России, специалисты Министерства культуры и организаторы областных этапов фестиваля-конкурса.Целью финального этапа стало сохранение единого культурного пространства страны и нематериального культурного наследия народов России.Гала-концерт фестиваля был показан в прямом эфире на портале «Культура. РФ».Коллектив дворца культуры поздравляет вокальный ансамбль «Старлайт» с высокой наградой Всероссийского фестиваля любительскихНАША СПРАВКА:Вокальный ансамбль "Старлайт" - уникальный коллектив, возглавляемый опытным педагогом, профессионалом высокого класса, настоящем мастером своего дела Селивахиной Светланой Владимировной. Творческий коллектив состоит из музыкально одаренных личностей, обладающих огромным духовным потенциалом, имеющих собственную концепцию миропонимания, способных передавать это в звуке. Звучание ансамбля выходит за рамки обычных представлений о хоровом пении. Необычен не только способ исполнения музыкальных произведений, когда певцы выстраиваются в символические фигуры, но и подбор репертуара. Ансамбль» Старлайт», владея богатой звуковой палитрой способен вызвать у слушателей состояние глубокого одухотворения и самосозерцания. Коллектив покорил сердца слушателей России, Украины, Белоруссии, давал сольные концерты в концертном зале им. П.И. Чайковского (г. Москва), в Театре телевидения (г. Москва), в историческом музее «Красные палаты» (г. Москва), в Государственном музее усадьбе «Остафьево» - «Русский Парнас» (г. Москва) на 1-м Мировом хоровом конгрессе, для иностранных делегаций в Новоиерусалимском храме (г. Истра)., г. Санкт-Петербурге.