Гандболисты "СГАУ-Саратов" победили команду "Сунгуль"

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«СГАУ-Саратов» одержал победу со счетом 32:30. Самыми результативными в составе "аграриев" стали Михаил Шарков, забросив 8 мячей, и Андрей Беляев (5 мячей), в составе гостей - Артем Свинин и Степан Ермаков (по 6 мячей).Следующую игру команда проведет на выезде. 25 октября «СГАУ-Саратов» встретится со «Скифом» из Омска в 1/16 финала Кубка России.