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Грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения стало причиной ДТП на железнодорожном переезде в Саратовской области

Новости


13 октября в 13:40 мск на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 91 км перегона Бурасы – Подснежная Саратовского региона Приволжской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с легковым автомобилем "ВАЗ-2107".

Его водитель выехал на железнодорожный переезд ​ при исправно действующей автоматической переездной сигнализации перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате происшествия пострадавших и повреждения устройств железнодорожной инфраструктуры нет. На движение поездов данная ситуация не повлияла.

Причина ДТП – грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда.

Приволжская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Помните, что, нарушая правила пересечения переездов, вы рискуете собственной жизнью, а также здоровьем пассажиров и железнодорожников.