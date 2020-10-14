Грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения стало причиной ДТП на железнодорожном переезде в Саратовской области

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Его водитель выехал на железнодорожный переезд ​ при исправно действующей автоматической переездной сигнализации перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.В результате происшествия пострадавших и повреждения устройств железнодорожной инфраструктуры нет. На движение поездов данная ситуация не повлияла.Причина ДТП – грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда.Приволжская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Помните, что, нарушая правила пересечения переездов, вы рискуете собственной жизнью, а также здоровьем пассажиров и железнодорожников.